StatsRadiotm modernise l'industrie de la radio

QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Une startup de Québec modernise l'industrie de la radio. Les fondateurs Louis-Philippe Sutton et Benoit Pelletier travaillent sur ce projet depuis 2014, et c'est ce mois-ci que StatsRadio prendra véritablement son envol avec la livraison de ses premières statistiques de portée totale en temps réel à ses stations de radio clientes.

StatsRadio a créé un écosystème alliant de nouvelles technologies et des techniques de sondage éprouvées afin de permettre aux stations de radio de connaître en tout temps la performance de leur antenne. Il en est donc fini des sorties de sondages uniquement au printemps et à l'automne, comme c'est le cas avec les sondages actuels.

Pour le cofondateur Louis-Philippe Sutton, la radio a encore une place de choix pour les annonceurs : « Les stations de radio sont toujours aussi efficaces pour les commerçants qui veulent faire de la publicité pour se faire connaître. Mais les radios sont de plus en plus en compétition avec de nouveaux joueurs numériques comme Facebook, qui offrent des données sur la performance de leurs pubs, en temps réel ». StatsRadio offre donc à ses clients radiodiffuseurs une solution plus adaptée au monde médiatique d'aujourd'hui.

D'ici la fin du mois de juin 2017, plus de 25 stations de radio au Québec seront sondées en temps réel grâce à StatsRadio. « Nous sommes très heureux de la réception des stations de radio. Nous avons constaté que plusieurs d'entre elles sont très proactives. Des joueurs importants comme Attraction Radio et l'Association des Radiodiffuseurs Communautaires du Québec (ARCQ), ont décidé d'embarquer dans notre révolution. », de dire Benoit Pelletier, vice-président de StatsRadio.

Pour la présidente de l'ARCQ, Tanya Beaumont, qui représente plus de 30 stations de radios, il y a une connexion évidente entre l'ARCQ et StatsRadio : « Nous avons trouvé en l'équipe de StatsRadio le même amour de la radio et l'audace que véhiculent notre organisation et nos membres ». « Ce que je trouve intéressant avec StatsRadio, c'est que leur solution est adaptée à la réalité des tous les types de marchés radio. », d'ajouter le directeur général, Martin Bougie.

«Les méthodes désuètes de sonder la radio ne rendent plus justice à l'efficacité de notre média. StatsRadio constitue LA nouvelle façon de chiffrer l'écoute réelle de la radio dans les marchés régionaux, en mettant ainsi fin au discours théorique du débordement qui avantage, de façon indue, les plus grands groupes de radio. », d'ajouter le président d'Attraction Radio, Sylvain Chamberland.

Pour Richard Lebrun de Radio Unie, qui représente plus de 260 stations de radio au Canada auprès des annonceurs nationaux, StatsRadio est un outil important pour faire valoir la performance des stations régionales : « Nous avons vu le potentiel dès 2015, nous les avons accompagnés dans leur développement afin de répondre aussi aux besoins des annonceurs nationaux. »

En terminant, l'équipe de StatsRadio est bien résolue à moderniser l'industrie de la radio avec en réserve plusieurs autres solutions basées sur les besoins actuels des annonceurs.

