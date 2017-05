Optimisation du corridor de l'autoroute 25 et amélioration des accès au port de Montréal - Entraves de fin de semaine de l'autoroute 25







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route que les travaux d'optimisation de l'autoroute 25 et d'amélioration des accès au port de Montréal entraîneront des fermetures de l'autoroute 25. Ces entraves, prévues durant la fin de semaine du 2 au 4 juin, sont requises pour des travaux de raccordement de conduites de drainage sous l'autoroute.

Entraves

Du vendredi 2 juin au dimanche 4 juin

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction sud entre la sortie n° 5 - Rte 138 / Rue Sherbrooke / Rue Hochelaga / Rue Notre-Dame et l'entrée en provenance de l'avenue Souligny et de la rue des Futailles, de vendredi 23 h 59 à samedi 8 h 30

Le détour se fera par la rue De Boucherville, la rue Hochelaga puis la rue Tellier jusqu'à l'entrée de l'autoroute 25 sud en provenance de l'avenue Souligny et de la rue des Futailles.

Fermeture partielle (1 voie fermée sur 2) de l'autoroute 25 en direction sud à la hauteur de l'échangeur Souligny, de samedi 8 h 30 à dimanche 10 h

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes techniques, ces travaux seront reportés à la fin de semaine du 16 au 18 juin. Le Ministère informera les usagers de la route le cas échéant.

Rappelons que ce projet, réalisé en collaboration avec la Ville de Montréal, consiste à améliorer la mobilité sur le réseau autoroutier et à diminuer le camionnage sur le réseau local en facilitant les accès au port de Montréal. Les travaux contribueront également à faciliter le déplacement des piétons et des cyclistes sur le réseau municipal, notamment par le réaménagement de l'échangeur Sherbrooke et l'ajout d'une piste multifonctionnelle.

Pour plus d'information sur l'optimisation de l'autoroute 25 et l'amélioration des accès au port de Montréal, consultez la page Web du projet.

