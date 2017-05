AVIS MEDIA - CN et Arbres Canada annonceront un important investissement pour soutenir le couvert forestier de Montréal







Les Maires embarqueront à la gare Centrale, à bord du train des « Pères de la Confédération » qui les conduira à Ottawa pour la réunion de la Fédération Canadienne des municipalités (FCM).

MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW/ - CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) et Arbres Canada annonceront mercredi un important investissement dans le couvert forestier de Montréal en l'honneur du 375e anniversaire de Montréal et du 150e anniversaire du Canada. L'annonce aura lieu lors d'un dîner avec des maires et des leaders communautaires au siège du CN à Montréal.

Annonce spéciale :

Où: siège social du CN - 935, rue de La Gauchetière Ouest

Quand : 12h15, le mercredi 31 mai

Quoi : Annonce de l'investissement en canopée CN au cours du dîner

Opportunité de photo :

À la suite du dîner et de l'annonce, plusieurs maires embarqueront à bord du train spécial des « Pères de la Confédération » au départ de la gare Centrale de Montréal. Le train les conduira à Ottawa où se déroulera le rendez-vous annuel de la Fédération canadienne des municipalités.

Où: du siège social du CN (935 de la rue La Gauchetière ouest) jusqu'à la gare Centrale

Quand: aux environs de 13 h 30, le mercredi 31 mai

Opportunité de photo :

Mercredi, CN et Arbres Canada planteront un arbre spécial en l'honneur du 150e anniversaire du Canada et du 375e anniversaire de Montréal.

Où: Place du Canada - Près de la statue de Sir John A. MacDonald (juste à l'ouest du siège social du CN)

Quand: à midi, le mercredi 31 mai

Le CN est une véritable colonne vertébrale de l'économie, transportant annuellement plus de 250 milliards de dollars de produits provenant de divers secteurs d'activité allant des produits issus des ressources aux produits manufacturés aux biens de consommation, et ce, à travers un réseau ferroviaire couvrant le Canada et la moyenne de l'Amérique.

CN - La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, ainsi que ses filiales ferroviaires d'exploitation desservent les villes et les ports de Vancouver, Prince-Rupert, C.-B., Montréal, Halifax, Nouvelle-Orléans et Mobile, Ala., et les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth, Minn./Superior, Wis. et Jackson, Miss., avec des connexions vers tous les points en Amérique du Nord. Pour plus d'informations sur le CN, visitez le site Web de l'entreprise à www.cn.ca.

