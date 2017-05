Les organismes canadiens de réglementation des assurances entreprennent des réformes de l'assurance voyage







TORONTO, le 31 mai 2017 /CNW/ - Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) publie aujourd'hui son énoncé de position sur les produits d'assurance voyage pour faire état de ses recommandations finales destinées à répondre aux enjeux relevés dans le domaine de l'assurance voyage, à améliorer la protection des consommateurs et à renforcer leur confiance dans ces produits.

« Nous avons écouté le public et les courtiers d'assurance. Cette démarche transparente, à laquelle tout le monde souscrit au pays, nous permet d'atteindre l'objectif fondamental de renforcer la confiance des consommateurs dans la protection que leur offre leur assurance lorsqu'ils voyagent », a déclaré Patrick Déry, président du CCRRA. « Nous estimons que ces mesures rempliront une bonne partie des attentes des consommateurs canadiens qui voyagent à l'étranger. »

Si le CCRRA juge que le marché de l'assurance voyage au Canada est solide et concurrentiel, il estime toutefois qu'il est possible d'apporter des améliorations. Les recommandations définitives exposées dans l'énoncé de position sont notamment les suivantes :

élaboration de définitions et d'une terminologie communes et normalisées;

amélioration du processus de demande, d'examen préalable et de réclamation

simplification et amélioration des documents d'information

mise en oeuvre de mécanismes adéquats de contrôle et de surveillance tout au long du cycle de vie des produits

amélioration de la formation du personnel de vente et de l'information à sa disposition

Le CCRRA trouve encourageant que les intervenants du secteur s'engagent à améliorer l'expérience du consommateur. Il suivra de près la mise en oeuvre des recommandations pour s'assurer qu'elles sont adoptées en temps opportun. Les membres du CCRRA souhaitent ardemment voir des effets concrets sur tous les Canadiens.

On peut consulter le document ici : http://www.ccir-ccrra.org/fr/Default.asp

Le CCRRA comprend des représentants de chaque province et territoire du Canada. La consultation et la mise en oeuvre font intervenir les Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA). Le CCRRA et les OCRA reconnaissent l'engagement du secteur de l'assurance à accroître la confiance des consommateurs dans les produits.

À propos du CCRRA

Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance est une association nationale d'organismes de réglementation des assurances dont les origines remontent à 1914. Il a pour mandat de promouvoir un régime canadien de réglementation des assurances qui veille avec efficience et efficacité aux intérêts du public.

À Propos des OCRA

Les Organismes canadiens de réglementation en assurance sont une association nationale d'organismes de réglementation des intermédiaires en assurance (agents, courtiers et experts) qui s'efforcent notamment de s'exprimer d'une même voix en ce qui concerne les enjeux ayant un intérêt pour les autres organismes de réglementation des services financiers, les consommateurs et les intermédiaires.

