Montréal International lance une initiative pour faire connaître Montréal à titre de meilleure ville étudiante au monde







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Montréal International, en collaboration avec la Ville de Montréal et les établissements universitaires de la métropole, lance une initiative dans les médias sociaux afin d'accroître la portée de la récente nouvelle à l'effet que Montréal ait été sélectionnée comme meilleure ville étudiante au monde, selon l'organisation internationale QS.

Une vidéo de 1 minute et 46 secondes été créée pour mettre en valeur les raisons qui ont permis à Montréal de rafler la première place, devant Paris (2e) et Londres (3e). Celle-ci met en vedette M. Ben Sowter, responsable de la recherche au sein de la firme britannique QS. On y apprend, entre autres, que Montréal s'est démarquée des quelque 125 autres villes analysées en raison du prestige de ses universités ainsi que de l'expérience étudiante, avec une note particulièrement forte pour l'importance des arts et de la culture, sa convivialité, sa diversité et ses coûts abordables.

Il est possible de visionner la vidéo en cliquant ici.

« Nous remercions tous nos partenaires d'avoir accepté d'unir leurs forces pour faire rayonner Montréal à titre de meilleure ville étudiante au monde », a déclaré Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International. « Les étudiants internationaux constituent des candidats de choix pour soutenir l'essor économique de la métropole. Nous sommes confiants qu'avec cette vidéo, nous les encouragerons à choisir Montréal pour poursuivre leurs études universitaires et y faire carrière », a-t-il ajouté.

Au cours des prochains jours, l'Université McGill, Concordia, l'UQAM, l'Université de Montréal, l'INRS, HEC Montréal, l'ÉTS, l'ÉNAP, Polytechnique Montréal, l'Université de Sherbrooke (Campus Longueuil), la Ville de Montréal ainsi que Montréal International partageront et stimuleront la vidéo sur leurs plateformes sociales respectives telles que Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. L'initiative devrait permettre de rejoindre plusieurs centaines de milliers d'étudiants d'ici et d'ailleurs dans le monde.

Mentionnons que Montréal International, en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI), mène également une vaste campagne d'information auprès des 32 000 étudiants internationaux déjà présents dans le Grand Montréal (jechoisismontreal.com) afin de les inciter à transformer leur projets d'études en projet de vie.

La vidéo a été réalisée par l'agence YPR Canada.

Lire le blogue de Montréal International : http://www.montrealinternational.com/blogue/montreal-est-sacree-meilleure-ville-etudiante-au-monde/

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer dans la région métropolitaine des investissements étrangers, des organisations internationales et des travailleurs qualifiés.

SOURCE Montréal International

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 09:42 et diffusé par :