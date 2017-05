Travaux post-inondations : des services adaptés aux besoins des sinistrés







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Un très grand nombre de personnes vivent des moments difficiles depuis quelques semaines en raison des inondations printanières qui ont pris une ampleur rarement vue. La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et l'Office de la protection du consommateur (OPC) souhaitent offrir aux sinistrés les renseignements pertinents et les outils requis pour leur faciliter la tâche, à l'étape du nettoyage et de la reconstruction.

Mobiliser des équipes d'information et de sensibilisation

Du personnel de la RBQ participe aux séances d'information du ministère de la Sécurité publique.

Une pochette d'information réunissant tous les éléments utiles concernant la sécurité a été produite et une ligne téléphonique sans frais (1 800 361-0761) est réservée aux sinistrés.

À l'OPC, les agents peuvent répondre aux questions de consommation des sinistrés, notamment en ce qui concerne la vente itinérante, la conformité des contrats et les pratiques de commerce trompeuses. Le numéro sans frais 1 888 OPC-ALLO

(1 888 672-2556) permet de joindre le personnel de l'Office afin d'obtenir des renseignements ou pour porter plainte. D'autres numéros sont disponibles dans la section Nous joindre du site Web.

Engagement des entrepreneurs

La liste des entrepreneurs ayant signé un engagement pour réaliser des travaux à juste prix est disponible dans le site Web de la RBQ. De cette manière, les citoyens pourront obtenir des services dont les coûts ne seront pas surélevés en raison de la situation d'urgence qu'ils subissent. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure de la réception des engagements.

Soumission et contrat

Avant de confier les travaux à un entrepreneur ou à un spécialiste après sinistre, quelques étapes s'imposent.

Tout d'abord, si des individus sollicitent les sinistrés de porte en porte pour offrir leurs services, ceux-ci doivent obligatoirement détenir un permis de commerçant itinérant de l'OPC. L'outil Se renseigner sur un commerçant permet d'effectuer rapidement cette vérification. Vérifiez ensuite si l'entrepreneur en construction détient une licence de la RBQ.

Demandez plus d'une soumission et comparez les prix. Demandez également si l'entreprise peut vous fournir des références et si elle a une couverture d'assurance.

Exigez un contrat écrit et détaillé.

Si vous devez verser un acompte, ne donnez qu'un petit montant. Ne payez la facture totale qu'une fois que tous les travaux sont complétés, à votre satisfaction. Si vous payez comptant, exigez un reçu.

Soyez présent lors des travaux et prenez des photos des lieux, avant, pendant et après.

Pour plus de renseignements, visitez la section dédiée aux inondations dans le site Web de la RBQ et le site Web de l'OPC.

Citations

« Les entreprises de construction qui offriront leurs services doivent posséder les compétences et les licences requises, avoir des pratiques commerciales honnêtes et travailler à justes prix. Il ne faut pas hésiter à dénoncer les pratiques illégales auprès de la RBQ», a souligné Madame Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et de la RBQ et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

« Malgré les épreuves des dernières semaines, j'invite les personnes touchées par les inondations à demeurer prudentes et à ne pas hésiter à communiquer avec l'OPC en cas de problème avec un commerçant », a mentionné Madame Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, Procureure générale du Québec et ministre responsable de l'Office de la protection du consommateur.

