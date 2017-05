Des investissements dans le secteur canadien de la défense pour stimuler des entreprises innovatrices et créer des emplois







Des investissements de Lockheed Martin dans quatre entreprises canadiennes stimulent notre économie et la création d'emplois

OTTAWA, le 31 mai 2017 /CNW/ - Le secteur de la défense du Canada joue un rôle important dans l'économie du pays. Des investissements récents dans l'équipement pour les Forces canadiennes et la Garde côtière canadienne se sont traduits par des retombées économiques, notamment la création de bons emplois pour la classe moyenne et la croissance de petites entreprises canadiennes innovatrices.

C'est le message qu'a livré le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, lors d'une allocution prononcée à CANSEC 2017, le salon commercial par excellence de la défense et de la sécurité au Canada. Ces retombées sont le résultat direct de la Politique des retombées industrielles et technologiques (RIT), qui exige que les fournisseurs qui remportent un marché de la défense effectuent des investissements au Canada d'une valeur égale à celle du contrat obtenu.

Le ministre Bains a annoncé que Lockheed Martin, un fournisseur d'équipement pour les Forces canadiennes, investira dans quatre petites entreprises du Canada :

Gastops Ltd., une entreprise d' Ottawa qui produit des appareils de détection de pointe pour l'analyse de fluides;

qui produit des appareils de détection de pointe pour l'analyse de fluides; Contextere, une nouvelle entreprise de logiciels pour l'Internet des objets industriels, basée à Ottawa , qui élabore de nouvelles technologies de communication mobile et du prêt-à-porter informatique pour aider les employés des secteurs industriels à travailler de façon plus sécuritaire et efficace;

, qui élabore de nouvelles technologies de communication mobile et du prêt-à-porter informatique pour aider les employés des secteurs industriels à travailler de façon plus sécuritaire et efficace; Metamaterial Technologies Inc., une entreprise d' Halifax qui conçoit et élabore de nouveaux matériaux multifonctionnels qui permettent aux panneaux solaires d'absorber davantage de lumière;

qui conçoit et élabore de nouveaux matériaux multifonctionnels qui permettent aux panneaux solaires d'absorber davantage de lumière; Solace Power Inc., une entreprise de Mount Pearl , Terre-Neuve-et- Labrador , du secteur de la recherche-développement en transmission d'énergie sans fil.

L'investissement consenti par Lockheed Martin s'inscrit dans ses obligations à l'égard des RIT concernant le soutien en service des appareils de transport aérien C130-J Super Hercules.

Le ministre Bains a cité en exemple cet investissement pour expliquer comment la Politique des RIT aide les entreprises canadiennes à croître, à innover et à exporter. Les investissements dans la mise au point de nouveaux produits et de technologies de prochaine génération permettront aux entreprises canadiennes de répondre aux besoins futurs des Forces canadiennes et d'exploiter de nouvelles occasions sur le marché international.

De plus, le ministre Bains a profité de l'occasion pour dévoiler la Murale de l'innovation, qui est parrainée par l'Association des industries canadiennes de défense et de sécurité. Cette murale présente une juxtaposition de photos et de récits d'innovations canadiennes des 100 dernières années en matière de défense et de sécurité. Chaque décennie est représentée par la photo et le récit d'une innovation qui l'a marquée.

« La Politique des retombées industrielles et technologiques favorise la création d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens hautement qualifiés de la classe moyenne. Grâce à cette politique, Lockheed Martin soutient la recherche et le développement de technologies qui aideront ces entreprises à croître et à s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement ici et à l'étranger. C'est ainsi que les investissements destinés ultimement aux Forces canadiennes et à la Garde côtière canadienne stimulent l'innovation, qui permettra aux petites entreprises de croître et de relancer notre économie. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

L'industrie de la défense du Canada compte plus de 650 entreprises, fournit un emploi à temps plein à plus de 63 000 travailleurs et représente 9,4 milliards de dollars en revenus. Ce secteur emploie des travailleurs hautement qualifiés et offre des milieux de travail stimulants.

compte plus de 650 entreprises, fournit un emploi à temps plein à plus de 63 000 travailleurs et représente 9,4 milliards de dollars en revenus. Ce secteur emploie des travailleurs hautement qualifiés et offre des milieux de travail stimulants. Depuis 1986, la Politique des RIT (et la politique qui l'a précédée, la Politique des retombées industrielles et régionales) a mené à des investissements de 30 milliards de dollars dans l'économie canadienne. Ces investissements ont donné lieu à de bons emplois pour des travailleurs aux quatre coins du pays.

À ce jour, 137 marchés ont été octroyés, en fonction desquels les entrepreneurs avaient l'obligation d'investir 41 milliards de dollars au Canada . Plus de 90 % des obligations à l'égard des retombées industrielles et technologiques ont été satisfaites ou font l'objet d'activités encore en cours.

. Plus de 90 % des obligations à l'égard des retombées industrielles et technologiques ont été satisfaites ou font l'objet d'activités encore en cours. Dans le cadre de la Politique des RIT, les entrepreneurs qui remportent un marché doivent effectuer des investissements au Canada d'une valeur égale à celle du contrat obtenu. Selon le principe de la proposition de valeur, les marchés sont attribués en tenant compte de l'engagement économique des soumissionnaires à l'égard du Canada , ainsi que du prix proposé et du mérite technique de la proposition.

d'une valeur égale à celle du contrat obtenu. Selon le principe de la proposition de valeur, les marchés sont attribués en tenant compte de l'engagement économique des soumissionnaires à l'égard du , ainsi que du prix proposé et du mérite technique de la proposition. Des contrats octroyés récemment, comme celui pour l'acquisition d'aéronefs de recherche et de sauvetage à voilure fixe, ont donné lieu à des investissements considérables au Canada et à des mandats pour les membres des secteurs canadiens de l'aérospatiale et de la défense.

