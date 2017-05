Rapprocher les patients et les fournisseurs de soins







CHARLOTTETOWN, Î.-P.-É., le 31 mai 2017 /CNW/ - L'idée qu'on se fait d'une « équipe de soins » demeure inachevée. Les patients et les membres des familles sont trop souvent exclus de cette équipe et le manque de cohésion et d'esprit d'équipe qui s'ensuit peut avoir des conséquences négatives sur la vie des gens qui ont besoin de soins.

L'Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) et Patients pour la sécurité des patients du Canada (PPSPC) croient qu'il est temps de tourner la page et d'entrer dans une nouvelle ère où les patients, les familles et les fournisseurs de soins peuvent s'associer pour arriver à des soins sécuritaires et à de meilleurs résultats.

C'est avec cet objectif en tête que l'ICSP et PPSPC vous annoncent fièrement l'arrivée du Le Guide canadien de l'engagement des patients en matière de sécurité.

Écrit par des patients et des fournisseurs de soins, le Guide démontre comment la force du partenariat peut rendre les soins plus sécuritaires et offre à toutes les personnes concernées les outils dont elles ont besoin pour y parvenir.

« Les résultats sont impressionnants quand les patients et les fournisseurs de soins de santé s'associent concrètement », nous dit Chris Power, PDG de l'Institut canadien pour la sécurité des patients. « Nous croyons que ce Guide fournira à tous les intervenants du système de santé des ressources indispensables à leur collaboration. »

Le Guide est constitué de quatre chapitres, dont chacun est axé sur un aspect différent de l'engagement des patients en matière de sécurité. Chaque chapitre du guide contient une section intitulée « Ce que vous pouvez faire », qui donne des idées concrètes aux usagers pour passer à l'action. Il est aussi conçu pour servir dans tous les milieux de soins, des soins actifs aux soins à domicile et dans tout le parcours qui les sépare. Cette ressource en ligne sera mise à jour périodiquement, au fur et à mesure que de nouvelles pratiques et données probantes feront leur apparition en matière d'engagement des patients.

Pour Denice Klavano, qui a déjà assumé la vice-présidence de Patients pour la sécurité des patients du Canada, le Guide ravive l'espoir que le partenariat entre les fournisseurs de soins et les patients puisse devenir un engagement véritable.

« J'espère vraiment que ce que les gens retiendront de nos histoires ou de nos expériences, c'est qu'ils doivent demander : 'De quoi avez-vous besoin ?' 'Que puis-je faire pour vous aider aujourd'hui ?' 'Comment puis-je répondre à vos besoins actuels ?", précise M. Klavano. « Ne décidez pas de mes besoins et ne m'imposez pas le chemin à prendre. Demandez-moi plutôt mon point de vue et comment vous pouvez m'aider dans ce parcours. »

« La sécurité des patients est un domaine délicat pour y intégrer l'engagement. Lorsqu'un préjudice évitable ou d'autres problèmes de sécurité surviennent, plusieurs organismes de santé hésitent à travailler avec les patients et les familles pour améliorer les soins », nous dit Amy Lang, directrice de la Participation des patients, des personnes soignantes et du public à Qualité des services de santé Ontario. « Les patients et les familles détiennent des informations importantes qui peuvent nous aider à comprendre comment les préjudices surviennent et, en bout de ligne, comment prévenir de futurs préjudices. La véritable valeur de ce Guide est qu'il fournit de bons conseils pour nous apprendre à travailler ensemble et qu'il démontre les avantages d'aborder ces questions ambitieuses. »

Le Le Guide canadien de l'engagement des patients en matière de sécurité est disponible au www.patientsafetyinstitute.ca/engagementpatients.

À propos de l'Institut canadien pour la sécurité des patients

L'Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) est un organisme à but non lucratif qui vise à sensibiliser et à favoriser la mise en oeuvre d'idées et de meilleures pratiques dans le but de réussir à transformer et à améliorer la sécurité des patients. Financé par Santé Canada, l'ICSP est inspiré par la volonté de combler l'écart entre les soins de santé que nous avons et ceux que nous méritons.

www.patientsafetyinstitute.ca

À propos de Patients pour la sécurité des patients du Canada

Patients pour la sécurité des patients du Canada (PPSPC) est un programme dirigé par l'Institut canadien pour la sécurité des patients. Ils sont la voix du patient et mettent à contribution leurs expériences concrètes en matière de sécurité pour améliorer la sécurité des patients à tous les niveaux du système de santé. En travaillant en partenariat avec le système, PPSPC s'assure que les décisions et les stratégies mises de l'avant pour accroître la sécurité des patients soient véritablement axées sur les patients et qu'elles rendent vraiment les soins plus sécuritaires.

www.patientsforpatientsafety.ca

SOURCE L'Institut canadien pour la sécurité des patients

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :