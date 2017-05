Avis aux médias : Financement initial de la SCHL au profit du logement locatif abordable à Antigonish







ANTIGONISH, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 31 mai 2017) - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Sean Fraser, député de la circonscription fédérale de Nova-Centre, feront une annonce.

Date : 1er juin 2017 Heure : 16 h Endroit : Bibliothèque de La Place du Peuple 283, rue Main

Antigonish, N.-É.

