Devonian annonce la nomination de deux nouveaux membres à son conseil d'administration ainsi que des changements à la haute direction afin de soutenir la stratégie de croissance







Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:GSD) a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Jacques Bernier, BPharm., MBA et Dr Louis Flamand, PhD à titre d'administrateurs de la Société prenant effet le 30 mai 2017.

« À mesure que Devonian progresse rapidement dans le cadre de son programme pharmaceutique, le temps est venu d'élargir le conseil d'administration afin d'assurer la réalisation des objectifs de Devonian. Le conseil d'administration de Devonian est ravi d'accueillir M. Jacques Bernier et Dr Louis Flamand à titre d'administrateur de la Société. Leur addition apporte une richesse d'expérience pré-clinique et pharmaceutique dont bénéficiera Devonian », a déclaré Dr André P. Boulet, président et chef de la direction de la Société.

De 2008 à 2014, M. Bernier a été président directeur général de Folia Biotech inc. (« Folia »), une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur l'exploitation de sa plate-forme immunothérapeutique exclusive pour commercialiser des produits thérapeutiques en oncologie et certaines maladies infectieuses. Au cours de son mandat, il a conclu plusieurs partenariats commerciaux qui ont renforcé le développement de la technologie de Folia. Avant de se joindre à Folia, M. Bernier a acquis une vaste expérience de gestion en tant que propriétaire d'un groupe de pharmacies et membre du conseil d'administration de diverses sociétés pharmaceutiques. Il a une profonde compréhension de l'industrie pharmaceutique et une expérience aiguë dans le développement des affaires.

Dr Louis Flamand, Ph.D. MBA, est professeur titulaire et adjoint au directeur du département de microbiologie-infectiologie-immunologie à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur sénior de l'axe des maladies infectieuses et immunitaires du centre de recherche du CHU de Québec. Avant de joindre les rangs de l'université Laval, Dr Flamand a obtenu un doctorat de l'Université de Montréal et a effectué une formation post-doctorale aux Instituts nationaux de santé (NIH) et à l'Institut de virologie humaine (Maryland, États-Unis). Dr Flamand a obtenu son MBA en gestion pharmaceutique de l'Université Laval. Depuis 2008, il est président du comité des risques pour les risques biologiques à l'Université Laval. Il est également membre du comité scientifique consultatif de la Fondation HHV-6 depuis 2006. Dr Flamand possède également une expérience dans le développement préclinique. Tout au long de sa carrière, il a reçu plusieurs reconnaissances provinciales et nationales et un soutien financier continu d'organismes subventionnaires pour son travail en virologie. Dr Flamand est l'auteur de plus de 80 publications évaluées par des pairs et est l'éditeur principal du livre " Human Herpesviruses HHV-6A, HHV-6B & HHV-7: Diagnosis and Clinical Management"" 3ème édition.

La Société a également annoncé qu'en date du 30 mai 2017, M. François Michaud n'agit plus en tant que chef de la direction financière de la Société. Mme Colette Laurin, contrôleur de la Société, assumera les responsabilités de M. Michaud en tant que chef de la direction financière intérimaire. La Société annonce également la démission de M. Matt Peppler en tant que membre du conseil d'administration de la Société.

Dr André P. Boulet a déclaré: « Au nom de l'équipe de direction et du conseil d'administration, je remercie Matt et François pour leur contribution à Devonian au cours des deux dernières années ».

À propos de Devonian

Devonian est une société pharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments sous ordonnance d'origine botanique. Cette stratégie est supportée par les directives réglementaires de l'agence réglementaire américaine (FDA) favorisant un développement plus efficace des médicaments botaniques comparativement à celui des médicaments sous ordonnance traditionnels. Devonian est fondée sur une vaste plate-forme technologique provenant de plus de dix années de recherche. Cette plateforme fournit un processus unique d'extraction, de purification, de stabilisation et de conditionnement du complexe moléculaire responsable de la photosynthèse des plantes et des algues : la Technologie Supra Moléculaire d'Extraction et Stabilisation (SUPREX). Le « ThykamineMC » est le premier produit dérivé de cette plate-forme. La puissance des activités anti-inflammatoire et anti-oxydative du « ThykamineMC » a été démontrée dans plusieurs études pré-cliniques ainsi que dans une étude clinique de phase 2a de « preuve de concept » chez des patients souffrant de colite ulcéreuse distale, de grade léger à modéré. Le produit progresse maintenant dans la phase des grandes études de phase 2 et ce, dans deux domaines thérapeutiques : la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Bien que la principale activité de Devonian soit le développement de médicaments botaniques, Devonian est également impliquée dans le développement de produits à valeur ajoutée en dermo-cosmétique dans le cadre d'une stratégie secondaire destinée à générer des revenus à court terme et optimiser l'efficacité du processus de fabrication.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Devonian. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Devonian d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et dermo-cosmétiques à valeur ajoutée, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Devonian de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique et dermo-cosmétique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans le prospectus en date du 21 avril 2017, sous la rubrique « Facteurs de Risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

