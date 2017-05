Un site d'actualité du jeu vidéo vient désormais compléter le portefeuille de G2A







HONG KONG, May 31, 2017 /PRNewswire/ --

G2A News est un site web en plein essor qui oeuvre à offrir aux visiteurs les dernières nouvelles sur le secteur du jeu. En tant que division journalistique du Marketplace digital G2A.COM, il présente plusieurs catégories de contenus disponibles sur le site web en croissance continue.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516947/G2A_News_website.jpg )



Ce portail d ' actualités du jeu vidéo a une base croissante de plus de mille articles pertinents sur l'industrie du jeu. Les premiers articles remontent à octobre 2016 et l'archive s'enrichit de jour en jour. La catégorie « News » contient des informations sur les annonces et lancements de nouveaux titres, les évènements tendance et beaucoup d'autres aspects de l'industrie du jeu.

La catégorie « Reviews » contient les critiques des auteurs sur les nouveaux jeux, présentées dans un registre réellement convivial et informel. Chaque critique contient un résumé des caractéristiques positives et négatives du jeu, ainsi qu'un score en pourcentage. Il y a aussi des tableaux qui détaillent les prérequis système et les spécifications du matériel utilisé pour tester le jeu, lorsqu'applicable.

Les « Previews » sont une collection d'aperçussur les productions à venir, qui rassemblent des informations émanant de différentes sources dans un article détaillé.

« Features » est la dernière des grandes catégories. Cette section rassemble des articles exclusifs qui n'appartiennent pas aux autres catégories, notamment les listes mensuelles des nouveaux titres, des mises en avant de certains jeux ou encore des Tops

G2A News n'est pas uniquement axé sur les jeux pour PC mais accueille toutes les branches de l'industrie du jeu, dont le panorama des sports électroniques, et, à l'occasion, des applications mobiles. Le site web est créé par des personnes profondément connectées avec l'industrie du jeu et qui possèdent de grandes connaissances sur celle-ci, ce qui garantit un contenu de qualité.

Le site web a un système de commentaires natif, qui permet aux utilisateurs d'envoyer leurs propres opinions en fournissant une adresse courriel, sans besoin de fournisseurs de commentaires externes tels que Discus. Les débats sont modérés pour garantir la civilité des interactions entres les utilisateurs.

Bien que G2A News ne soit qu'en version « bêta », le site web fonctionne parfaitement et les changements sont largement destinés à améliorer l'expérience utilisateur.

Vous trouverez le site web sur news.g2a.com

CONTACT : pr@g2a.com

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 09:15 et diffusé par :