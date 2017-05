Kruger complète le démarrage de la MP10 et amorce avec succès la production de carton doublure XTR à l'usine de Trois-Rivières







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - La société Kruger a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété la phase de démarrage de la machine no 10 (MP10) et amorcé la production de carton doublure XTR, un produit de nouvelle génération qui offre le meilleur rapport résistance/poids en Amérique du Nord. XTR est 100 % recyclé et bénéficie de plus de 50 années d'expérience de Kruger dans la fabrication d'emballages écoresponsables.

Technologie à la fine pointe

Kruger a terminé la conversion de la MP10 selon l'échéancier et le budget prévus, après quelque 500 000 heures de travaux sur une période de 20 mois. L'entreprise a investi 250 millions $ dans ce projet afin d'arriver à un résultat optimal, notamment en instaurant les technologies les plus récentes et les plus performantes au monde dans chaque section de la machine. La pâte recyclée (OCC) utilisée dans la production du carton doublure est fabriquée dans un nouvel atelier de mise en pâte construit à même l'usine afin d'alimenter la MP10 en pâte de la meilleure qualité possible, répondant aux critères de pureté et de résistance du produit XTR.

« Nous sommes très fiers d'avoir complété ce projet d'envergure en respectant l'échéancier et le budget », s'est réjoui M. Michael Lafave, vice-président principal et chef de l'Exploitation d'Emballages Kruger S.E.C. « Le carton doublure XTR a été conçu pour surpasser les normes de l'industrie sur le plan de la performance, de l'efficacité et de la qualité, ainsi que pour offrir un niveau de résistance équivalent ou supérieur avec moins de matériau. XTR permettra aux fabricants de carton ondulé et de boîtes de reconfigurer la structure de leurs produits tout en réduisant leurs coûts. Les premiers commentaires de nos clients ont été extrêmement positifs, confirmant que la qualité du carton doublure XTR est conforme à ce qui avait été promis. Je tiens à remercier nos clients pour leur confiance et tous les membres de notre équipe pour leur vision, leurs efforts et leur dévouement ».

La MP10 a une capacité annuelle de production de 360 000 tonnes métriques de carton doublure XTR. Cette production sera vendue à des producteurs d'emballages à travers le Canada et les États-Unis.

À propos d'Emballages Kruger S.E.C.

Emballages Kruger S.E.C. se spécialise dans la fabrication de produits de cartonnage et d'emballages en carton ondulé faits à 100 % de fibres recyclées. Ayant son siège social à Montréal, l'entreprise emploie quelque 800 personnes, dont plus de 600 au Québec, et ses activités de production sont réparties dans quatre établissements, soit l'usine de Trois-Rivières, l'usine de cartonnage de Place Turcot (Montréal, Qc) et les usines d'emballages de LaSalle (Qc) et de Brampton (Ont.).

