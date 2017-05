Congrès en quête de chercheurs : Le Palais des congrès et les Fonds de recherche du Québec bonifient leur partenariat







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal, son Club des Ambassadeurs et les Fonds de recherche du Québec ont bonifié leur partenariat visant à valoriser la recherche scientifique québécoise par la confirmation et l'organisation de congrès internationaux à Montréal. Cette entente de collaboration des partenaires prévue jusqu'en 2019, privilégie la création de maillages entre la communauté scientifique et le Palais des congrès pour favoriser la tenue de congrès d'envergure à Montréal, des événements qui généreront à la fois des retombées intellectuelles importantes et des recettes touristiques au bénéfice de l'ensemble de la communauté.

Montréal est reconnue mondialement comme une grande ville de savoir grâce à ses chercheurs, ses universités et ses centres de recherche de renommée mondiale. « L'implication des chercheurs est inestimable dans la confirmation d'un congrès international à Montréal. Ils démontrent aux décideurs internationaux le dynamisme et le soutien des grands secteurs économiques de la métropole », affirme Raymond Larivée, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal, une société du Gouvernement du Québec. « Les congrès sont le lieu d'échanges privilégiés avec nos pairs de partout dans le monde et permettent l'avancement du savoir pour les industries. Ces retombées intellectuelles contribuent grandement au rayonnement international de Montréal », ajoute Pr Hany Moustapha, président du Club des Ambassadeurs.

« Il est important que les chercheurs s'impliquent dans l'organisation de congrès scientifiques internationaux. Ceux qui l'ont fait savent que l'investissement de temps que cela demande est largement compensé par les bénéfices qu'ils en retirent pour leur carrière en recherche. C'est pourquoi les Fonds sont fiers de ce partenariat qui reconduit notamment le concours qui reconnaît l'implication des chercheurs dans l'organisation de grandes conférences scientifiques », souligne Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec.

Bourse annuelle

Le partenariat prévoit notamment l'octroi de Prix du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal et des Fonds de recherche du Québec pour l'organisation de conférences internationales; concours qui souligne l'apport de chercheurs à l'organisation de congrès internationaux. Les premiers lauréats récompensés en novembre 2016 à l'occasion du Forum d'échange des Fonds de recherche du Québec organisé annuellement par les partenaires, sont :

Gaétan Laroche et Diego Mantovani de l'Université Laval, en collaboration avec Sophie Lerouge de l'École de technologie supérieure, pour le 10e Congrès mondial sur les biomatériaux

Prix remis par le Fonds de recherche - Nature et technologies

Jean-Marie Dufour de l'Université McGill, pour le 11e congrès mondial de la Société d'Économétrie

Prix remis par le Fonds de recherche - Société et culture

Pierre Talbot de l'INRS-Institut Armand-Frappier, pour le Congrès de l'Union internationale des sociétés de microbiologie

Prix remis par le Fonds de recherche - Santé

Rayonnement de la science par l'accueil de congrès internationaux

L'entente d'une durée de trois ans prévoit également le déploiement d'actions qui visent à valoriser le travail des chercheurs qui s'investissent dans la confirmation et la mise sur pied d'un congrès international dans leur domaine d'expertise. En collaborant, les Fonds de recherche du Québec et le Palais des congrès de Montréal s'assurent de maximiser les retombées économiques et intellectuelles pour Montréal et la province.

