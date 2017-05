Simply Green Home Services fait appel à OnX pour ses services d'application gérés







La solution Microsoft Office 365 SharePoint intégralement gérée place la société en bonne position pour une croissance exponentielle

TORONTO, 31 mai 2017 /CNW/ - OnX Enterprise Solutions, un grand fournisseur de services et de solutions de technologies d'entreprise, a annoncé aujourd'hui un engagement en plusieurs phases en vue de la livraison d'une plate-forme numérique Microsoft Office 365 SharePoint pleinement gérée pour Simply Green Home Services.

Simply Green, qui a son siège à Toronto, est une entreprise en plein essor qui se spécialise dans les produits et services énergétiques pour la maison et qui se consacre à la location de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et aux créances sur contrat de crédit-bail. Elle utilisait plusieurs logiciels disparates de planification des ressources de l'entreprise (PRE) et avait donc besoin d'une plate-forme centralisée et unifiée afin de disposer d'une veille économique détaillée dans ses données et de pouvoir monétiser rapidement ces informations avec son expansion après des acquisitions.

« Nous savions d'entrée de jeu que nous voulions un partenaire capable de proposer une solution Microsoft Office 365 intégralement gérée et unifiée », explique George Konstantopoulos, vice-président directeur et responsable des opérations chez Simply Green Home Services. « Nous savions que ce n'était pas là l'une de nos principales compétences. Nous avons donc demandé à quelques fournisseurs de nous faire des propositions, et nous avons sélectionné OnX pour son agilité, sa rapidité, sa tenue et, au fond, la grande compatibilité entre nos cultures ».

OnX livrera un environnement cloud hybride Microsoft Office 365 intégralement géré qui inclut un environnement SharePoint sur mesure, pleinement intégré à Great Plains ainsi qu'à Dynamics CRM.

La migration, l'installation et le déploiement se dérouleront en trois phases. La phase 1 éliminera les différents processus manuels, afin de les centraliser dans un environnement cloud intégré qui est pleinement géré et sécurisé. La phase 2 intégrera la plate-forme comptable à Great Plains, qui permet de créer des rapports automatisés et numérisés. La phase 3 permettra de réaliser une analyse de la veille économique détaillée via un tableau de bord visuel perfectionné, y compris l'analytique web pour la création de débouchés commerciaux.

« Des organisations comme Simply Green sont des leaders d'opinion, car elles adoptent des plates-formes numériques de prochaine génération qui non seulement transforment leurs activités, mais sont également à la base de leurs initiatives de croissance stratégique », ajoute Tom Signorello, PDG d'OnX Enterprise Solutions. « OnX est heureuse de s'associer à Simply Green et de mobiliser son savoir-faire et ses solutions pour aider l'entreprise à réaliser ses objectifs ».

A propos d'OnX Enterprise Solutions

OnX Enterprise Solutions est un grand fournisseur de services et de solutions de technologies d'entreprise. Elle évalue, conçoit, crée et gère des solutions complètes de technologie avec un savoir-faire particulier pour les services cloud et gérés, les services numériques et d'application, et les solutions d'infrastructure. Depuis plus de 30 ans, OnX aide ses clients à relever les défis commerciaux et à obtenir des résultats commerciaux exceptionnels grâce à la technologie. L'équipe d'OnX, qui réunit plus de 500 professionnels de l'informatique, travaille dans ses bureaux partout en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, depuis le siège mondial de l'entreprise à Toronto (Canada) et son siège aux Etats-Unis à New York (New York). Pour de plus amples informations sur OnX et découvrir les possibilités d'emploi, rendez-vous sur www.OnX.com.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160504/363608LOGO

SOURCE OnX Enterprise Solutions

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 08:43 et diffusé par :