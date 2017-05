Ton baklava contre ma poutine? La Fête des voisins : pour mieux vivre ensemble







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 10 juin, partout au Québec, les voisins de toutes les origines se rassembleront dans leur cour, au parc du coin et dans la rue pour célébrer le plaisir du bon voisinage à l'occasion de la 12e édition québécoise de la Fête des voisins.

UNE BELLE OCCASION DE SE RETROUVER

De la Gaspésie à l'Outaouais en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la vallée du Saint-Laurent, les Cantons-de-l'Est, le Québec sera émaillé de rassemblements festifs qui feront oublier, souhaitons-le, les inondations du printemps. Une occasion peut-être de remercier ceux, nombreux, qui ont donné un coup de main et pour cimenter l'entraide et la solidarité.

Près de 200 municipalités sont déjà inscrites comme ambassadrices et mobilisent leurs citoyens pour qu'ils organisent des fêtes de voisins. Si les formules sont nombreuses (brunchs, 5 à 7, BBQ, matchs de soccer avec les enfants ou pique-niques communautaires), un seul objectif motive les organisateurs : tisser des liens et raviver le sens de la communauté tout en s'amusant.

LA PETITE HISTOIRE D'UNE GRANDE FÊTE

La Fête des voisins a été créée en France en 1999 après qu'une personne âgée ait été trouvée sans vie deux mois après son décès. Jugeant la situation inacceptable, un élu municipal, Atanase Périfan, a décidé de briser les barrières de l'individualisme en mettant sur pied la Fête des voisins. En 2006, le Réseau québécois de Villes et Villages en santé décidait d'implanter l'événement au Québec.

Aujourd'hui, la Fête des voisins se tient dans une quarantaine de pays et plus de 30 millions de personnes y participent. Au fil des ans, ici comme ailleurs, ces rassemblements ont permis de développer le sens de la communauté chez les citoyens, tout en créant un climat de bienveillance dans le voisinage. L'an dernier, 200 000 personnes ont participé à quelque 3 700 Fêtes des voisins partout sur le territoire québécois.

COMMENT PARTICIPER?

Les citoyens sont invités à inscrire leur fête sur le site fetedesvoisins.qc.ca. Ils y trouveront de nombreux renseignements et seront encouragés à participer à un concours de photos. Le site propose aussi des outils tels que des cartons d'invitation et des affiches. Les participants peuvent également s'adresser à leur municipalité si elle est inscrite (une situation que les citoyens peuvent vérifier sur le site fetedesvoisins.qc.ca) pour obtenir de ces outils.

DES EFFETS INSOUPÇONNÉS

La Fête des voisins, sous des apparences ludiques, a des effets considérables :

Une meilleure convivialité s'installe, qui se traduit par une plus grande présence de gestes de courtoisie et de respect, et des initiatives dans la communauté.

Elle contribue à l'intégration de nouveaux arrivants et à la création de liens intergénérationnels.

Elle favorise une plus grande vigilance des citoyens à l'égard de la sécurité.

Elle participe à la création de liens entre les enfants qui développent ensuite des réseaux d'amis connus et rassurants pour les parents.

LA SANTÉ, C'EST LES AUTRES !

Des études de l'Organisation mondiale de la santé ont d'ailleurs démontré qu'un fort sentiment d'appartenance à une communauté ainsi que des liens de proximité significatifs ont des impacts sur la santé de la population. Les individus se portent mieux ou se remettent mieux de certains problèmes de santé dans les quartiers où les réseaux sociaux locaux et le soutien communautaire sont importants. Cette appartenance à un réseau social et de soutien mutuel donne le sentiment d'être reconnu, aimé et apprécié, ce qui a un effet protecteur sur la santé.

À PROPOS DU RQVVS

Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé regroupe des municipalités ayant à coeur la santé et la qualité de vie de leurs citoyens. Concrètement, il soutient les municipalités et participe à instaurer des dynamiques de coopération où citoyens, administrations municipales et organismes travaillent à favoriser le mieux-être collectif.

www.fetedesvoisins.qc.ca

POUR INFORMATION ET ENTREVUES :

Bernard Duchesne

Chargé des communications

581.984.1595

bernard.duchesne@rqvvs.qc.ca

SOURCE RESEAU QUEBECOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTE (RQVVS)

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :