AVIS AUX MÉDIAS/POSSIBILITÉS D'ENTREVUES ET DE SÉANCES DE PHOTOS : L'École nationale de ballet du Canada tient la plus grande danse au pays pour célébrer le 150e anniversaire de la confédération

HALIFAX, le 31 mai 2017 /CNW/ - Le 2 juin, l'École nationale de ballet du Canada (ÉNB) entamera ses célébrations du 150e anniversaire du Canada avec une vaste danse à l'échelle du pays qui se tiendra au Grand Parade de 12 h à 18 h. Les événements de la Journée Dansons Ensemble de l'ÉNB visent à rassembler les collectivités et à faire découvrir les bienfaits physiques, sociaux, affectifs et culturels de la danse à toute la population canadienne. Les activités comprendront des spectacles de danse professionnels, des cours de danse gratuits, des stands d'activités, de la musique et de quoi faire participer tout le monde, peu importe l'âge.

Pour de plus amples renseignements sur la Journée Dansons Ensemble, veuillez consulter le site www.dansonsensemble.ca.

Quand : Vendredi le 2 juin 2017, de 11 h à 13 h Où : Grand Parade

Halifax (Nouvelle-Écosse) Quoi :

Performances: ? Performances de la Chorégraphie 2017 - Représentant des styles distincts de danse, de milieux culturels et de lieux géographiques.

La « chorégraphie 2017 » a été enseignée par les chorégraphes de l'ÉNB au grand public - les enfants et les jeunes de tous âges, les aînés et tout le monde en général - à travers le Canada depuis le mois de janvier 2017. La «chorégraphie 2017» est une collaboration dirigée par le personnel artistique de l'ÉNB et par quatre Chorégraphes canadiens, y compris Eugene Baffoe. Activités et ateliers: ? Studio 26, Maria Osende (flamenco), TYDE (ballet), The Woods (danse hip hop), et autres activités, y compris une performance du DJ DJ R$ $mooth ? TYDE (jazz), Diaga (danse traditionnelle irlandaise), Shimmy Mob (danse du ventre), TYDE (percussions de corps), Lilliona (danse contemporaine africaine), et un atelier pour apprendre un morceau de la chorégraphie 2017 avec Eugene Baffoe

Possibilités de séances de photos, de tournage et d'entrevues : pendant et après l'événement

La Journée Dansons Ensemble est financée en partie par le gouvernement du Canada, par l'entremise du Fonds Canada 150, et par Shaw Communications Inc., son commanditaire principal.

À propos de l'École nationale de ballet du Canada

Fondée il y a 58 ans et héritière d'un riche passé qui sous-tend sa réputation internationale, l'ÉNB est l'un des premiers établissements au monde pour la formation des danseurs et des professeurs de ballet. L'ÉNB croit que tout le monde devrait avoir accès à des programmes de danse de qualité qui encouragent chacun à s'investir sur le plan artistique et à profiter des bienfaits physiques, sociaux, affectifs et culturels que danser procure. L'initiative communautaire Dansons Ensemble de l'ÉNB, qui a pris de l'ampleur sous la direction du personnel artistique de l'ÉNB, utilise la danse pour développer les fondements de la littératie physique chez les enfants et les jeunes. Elle mobilise aussi les personnes âgées, y compris les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou de démence, par des activités de danse qui améliorent la santé et la qualité de vie, en plus de sensibiliser un vaste public aux bienfaits de la danse.

