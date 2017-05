Première mondiale : Cao Fei, l'artiste multimédia chinoise, crée la première BMW Art Car numérique







PÉKIN, May 31, 2017 /PRNewswire/ --

Cao Fei (née en 1978) est la plus jeune et la première artiste chinoise à créer une BMW Art Car. À l'aide de la réalité virtuelle et augmentée, l'artiste saluée par la critique internationale traite de l'avenir de la mobilité, à l'instar de la conduite autonome et la numérisation. En présence du Dr Ian Robertson, membre du Directoire de BMW AG, en charge des ventes et du marketing BMW, et de centaines d'invités, la première mondiale de la 18e BMW Art Car a été célébrée au Minsheng Art Museum à Pékin, le 31 mai.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516963/Cao_Fei_Unmanned.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516962/BMW_Art_Car_18.jpg )

La BMW Art Car de Cao Fei est une réflexion sur la vitesse des changements en Chine, sur ses traditions et son avenir. Son projet automobile artistique est formé de trois composantes : la vidéo d'un pratiquant spirituel qui voyage dans le temps, des fonctionnalités de réalité augmentée représentant des rayons de lumière colorés, accessibles depuis une application dédiée (App Store : mot-clé « BMW Art Car #18 »), et la voiture de course BMW M6 GT3 dans sa couleur noir carbone d'origine. Rendant hommage à la structure en fibre de carbone du chassis de la voiture de course, son utilisation d'un noir non réfléchissant projette la voiture dans les possibilités du monde numérique. Dans sa vidéo, le pratiquant exécute des mouvements spirituels, qui se transforment en rayons de lumière colorés. Lorsque l'application est utilisée à proximité de la voiture, ces jets deviennent une installation de réalité augmentée flottant au-dessus et autour de la M6 GT3.

Sa BMW M6 GT3 disputera la FIA FT World Cup à Macao du 17 au 19 novembre 2017. Une expérience virtuelle de la BMW Art Car de Cao Fei sera proposée à l'UBS Forum à l'occasion de la foire Art Basel qui se déroulera à Bâle en juin 2017.

De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse : http://www.press.bmwgroup.com

Séquence vidéo : http://www.press.bmwgroup.com/tv-footage

Dr Thomas Girst

Affaires intergouvernementales et institutionnelles au sein de BMW Group

Directeur de l'engagement culturel

Téléphone: +49-89-382-24753

E-mail: presse@bmw.de



Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 08:30 et diffusé par :