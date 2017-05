Hainan Airlines dévoile son troisième avion aux couleurs de Kung Fu Panda dans le cadre de sa collaboration avec DreamWorks Animation







L'avion dont le design a été réalisé par la jeune designer américaine Hannah Foss effectue son vol inaugural, en célébration du 24e anniversaire de la compagnie aérienne chinoise

PÉKIN, le 31 mai 2017 /PRNewswire/ -- Un Dreamliner de la compagnie Hainan Airlines sur lequel figurent Po, le personnage principal du film Kung Fu Panda, ainsi que les amis du célèbre panda, a décollé lors du vol inaugural de la nouvelle ligne HU7181, de Haikou à Pékin, dans la matinée du 29 mai 2017. Troisième Boeing 787-9 Dreamliner de la flotte de la compagnie aérienne chinoise à bénéficier d'un relooking « King Fu Panda », cet avion attrayant de couleur jaune a débuté son vol inaugural sous les applaudissements de la foule.

Ce vol transportait une passagère particulière, Hannah Foss, jeune designer de l'État d'Alaska. Lorsque Hannah Foss a soumis son design de Dreamliner sous le thème de « Kung Fu Panda » en septembre dernier, elle faisait partie des près de 3 000 candidats en ligne qui partageaient tous le même rêve : voir leur design peint sur un véritable Boeing 787 Dreamliner de Hainan Airlines. Ce rêve a commencé il y a plusieurs mois lorsque Hainan, Boeing et DreamWorks ont annoncé un partenariat incluant le lancement de six Dreamliners spécialement peints au cours des deux prochaines années, sur lesquels apparaîtraient les personnages et les scènes de la célèbre franchise animée.

« J'adore la peinture et le design depuis mon enfance. J'ai réalisé le design d'une exposition sur les dinosaures pour un musée, et peint les lumières nordiques autour du cercle arctique dans le cadre de mes oeuvres artistiques. Mais je ne pensais pas que mon design serait un jour peint sur un avion. C'est un sentiment incroyable ! C'est la première fois que je visite la Chine, que je monte à bord d'un Boeing Dreamliner, et que j'assiste au processus de peinture d'un avion. Je suis très reconnaissante envers Hainan Airlines qui m'a offert l'opportunité de vivre ces 'premières', » a déclaré Mme Foss lors du discours qu'elle a prononcé via le système d'annonce de l'avion et à l'occasion duquel elle a partagé son récit palpitant avec les plus de 200 passagers présents à bord. « Il s'agit pour moi d'une aventure exceptionnelle, qui offre à de nombreux Américains et Américaines comme moi l'opportunité de découvrir Hainan Airlines, et de mieux comprendre la vision de cette compagnie chinoise renommée consistant à prendre en considération le rêve de chaque individu, ainsi que son engagement constant en faveur de la réalisation des rêves. »

Hannah a grandi à Adélaïde, dans l'État d'Australie-Méridionale, et a déménagé en Alaska en 2008. Parmi ses aventures, elle a notamment exercé pendant plusieurs années le métier d'artiste paléontologue, procédé à de l'imagerie et de l'animation assistées par ordinateur pour plusieurs films de musée, fabriqué une marionnette de dinosaure de 16 pieds de long baptisée Snaps, mangé du savoureux muktuk, fait de la motoneige sur la mer des Tchouktches, et rencontré un ours polaire.

En plus de voir son design peint sur un Dreamliner et de faire partie de cette incroyable aventure, Hannah a remporté deux billets aller-retour en classe affaires vers la Chine, ainsi qu'une semaine d'hébergement dans un hôtel de luxe.

L'histoire de « Kung Fu Panda » est profondément ancrée dans la culture et l'histoire traditionnelle chinoise. Le design de Hannah mêle des personnages célèbres tels que Po et Tigresse avec des idéogrammes traditionnels chinois et un couché de soleil joliment peint. Ce design a remporté le premier prix grâce à son originalité, sa créativité, son humour, sa réflexion sur la culture chinoise, et son aspect surprenant.

Le design de Hannah étant peint sur le nouveau Dreamliner, l'avion effectuera un certain nombre des plus de 40 lignes sans escale de Hainan entre la Chine et l'Amérique du Nord. Il rejoindra les rangs des deux autres avions spécialement peints, dont le premier a atterri l'an dernier à l'aéroport international de Seattle-Tacoma. Cet avion avait transporté plus de 100 étudiants et enseignants du lycée Lincoln de Tacoma, dans l'État de Washington, qui revenaient d'un séjour de 11 jours en Chine, qui a changé leur vie.

Hainan Airlines est fière de s'associer à DreamWorks et Boeing afin d'allier la franchise « Kung Fu Panda » au service haut de gamme et à l'expérience supérieure de Hainan. Attendez-vous à d'autres partenariats de ce type à l'avenir, et n'oubliez pas de garder un oeil sur #TheFlyingPanda au sein de notre réseau d'Amérique du Nord !

Hainan Airlines poursuit sa stratégie consistant à travailler main dans la main avec l'initiative de la Nouvelle route de la soie du gouvernement chinois, dans le cadre de son plan global visant à étendre activement sa présence sur les marchés internationaux. Néanmoins, malgré les complexités liées à ses activités sur les marchés internationaux hautement compétitifs, la compagnie aérienne ne s'est jamais éloignée de ses objectifs initiaux consistant à combiner en permanence l'hospitalité orientale unique de la marque avec des normes de service modernes, un concept incarné dans les avions Kung Fu Panda. La compagnie aérienne promeut son image sur le marché mondial de l'aviation via sa coopération avec DreamWorks, ce qui démontre le nouveau statut des sociétés chinoises sur la scène internationale, tout en permettant aux voyageurs du monde entier de mieux comprendre la culture chinoise et sa richesse.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/517732/3rd_Kung_Fu_Panda_themed_plane.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/517733/Hannah_Foss.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/517731/Hannah_Foss_with_crew.jpg

