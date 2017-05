Midland signe un protocole d'entente avec Altius Resources inc. à la Baie-James et donne une mise à jour des travaux d'exploration







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 31 mai 2017) - Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX CROISSANCE:MD) a le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'entente avec Altius Resources Inc., une filiale à part entière d'Altius Minerals Corp. (« Altius ») (TSX:ALS), en vertu duquel Midland et Altius combineront leurs efforts pour explorer conjointement l'excellent potentiel aurifère du vaste territoire de la Baie-James.

Durant l'hiver 2017, Midland et Altius ont réuni leur expertise et leurs bases de données pour générer de nouvelles cibles d'exploration aurifère dans la région de la Baie-James. L'approche de ciblage préconisée par Midland et Altius consiste à appliquer de nouveaux concepts métallogéniques pour l'or dans des secteurs peu explorés et à tirer profit des nouveaux levés géoscientifiques publics. En effet, ces nouvelles données améliorent la compréhension géologique globale et la reconnaissance du potentiel minéral, permettant ainsi d'identifier des secteurs favorables qui n'ont jamais été vérifiés. Quatre premiers projets d'exploration totalisant 266 claims ont été définis (Elrond, Gondor, Minas Tirith et Isengard) et sont localisés le long du prolifique contact entre la sous-province de La Grande et la sous-province d'Opinaca. Ce contact est le métallotecte le plus important pour l'or à la Baie-James, et est l'hôte de nombreuses minéralisations aurifères majeures (Éléonore, La Grande Sud, Cheechoo, Orfée, Marco, etc.). De nouveaux levés gouvernementaux de cartographie géologique et des levés magnétiques réalisés dans différents secteurs dans la région ont permis de redéfinir la position de cette structure régionale importante. Les quatre projets présentent également des anomalies importantes en or et en éléments traceurs de l'or dans des échantillons de sédiments de lacs, de tills, et/ou de roches issus de travaux antérieurs réalisés par les instances gouvernementales ou par l'industrie.

Les premiers travaux de cartographie de reconnaissance, de prospection et d'échantillonnage de tills débuteront à la fin juin 2017. Un budget conjoint d'environ 500 000 $ a été affecté à cet effet et Midland sera le gérant des travaux d'exploration.

À propos d'Altius

Les diverses redevances et flux de métaux d'Altius génèrent des revenus provenant de 14 mines en activité au Canada et au Brésil, produisant du cuivre, du zinc, du nickel, du cobalt, des métaux précieux, de la potasse et du charbon thermique (électrique) et métallurgique. Le portefeuille d'Altius comprend également plusieurs redevances sur des projets en prédéveloppement couvrant une grande variété de substances minérales dans différentes juridictions. La Société détient aussi un important portefeuille de projets à l'étape de l'exploration, qui a été mis sur pied dans le but de conclure des ententes avec des partenaires dans l'industrie et ainsi générer du financement, des capitaux propres et des intérêts minoritaires de tierces parties ainsi que de nouveaux droits de redevances. Altius a 43 335 654 actions émises et en circulation, inscrites à la Bourse de Toronto au Canada. Altius fait partie de l'indice minier mondial S&P/TSX.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels qu'Altius Resources Inc., Mines Agnico Eagle ltée, Teck Resources Limited, IAMGOLD Corporation, Minière Osisko inc., SOQUEM INC., Japan Oil, Gas and Metals National Corporation et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

