EMD Serono Canada donne aux Canadiens un meilleur aperçu de la vie avec la sclérose en plaques (SEP)







Une nouvelle technologie permet aux utilisateurs de voir comment se passe une journée dans la vie d'une personne qui vit avec la SEP

TORONTO, le 31 mai 2017 /CNW/ - EMD Serono, Canada, une société biopharmaceutique affiliée de Merck KGAA Darmstadt, Allemagne, utilise une technologie de réalité virtuelle (RV) de pointe pour sensibiliser les Canadiens à propos de la sclérose en plaques juste à temps pour la journée mondiale de la SEP, le 31 mai prochain. MS from the Inside Out offre une interaction de RV de dix minutes qui permet au sujet de vivre une expérience sensorielle simulée et de mieux comprendre les symptômes de la SEP. Il est important de mieux comprendre les symptômes de cette condition au Canada, là où l'on trouve un des plus hauts taux de SEP dans le monde1.

« Voilà une étape importante de l'intégration de la technologie dans l'espace de la SEP et nous sommes impatients de constater les possibilités qu'elle pourrait offrir aux 100 000 Canadiens qui vivent actuellement avec cette condition », souligne Gaby Murphy, président et directeur général d'EMD Serono Canada. « EMD Serono, Canada s'engage à informer et à sensibiliser, tant les personnes qui sont atteintes de la SEP que leurs proches, à propos de la condition. Cette technologie innovatrice pourrait nous permettre de mieux comprendre la SEP et de sensibiliser davantage la population à propos de l'incidence de la maladie. »

La réalité virtuelle change notre façon de comprendre et de communiquer les enjeux dans le monde et cette innovation a acquis une importance particulière dans le domaine des soins de santé. MS from the Inside Out cherche à éliminer les obstacles que posent les aspects cachés de la condition et ses symptômes complexes.

« Les répercussions de la SEP peuvent être physiques et psychologiques, et puisque ses symptômes sont souvent invisibles, l'expérience des personnes qui sont atteintes de la SEP peut être difficile à comprendre pour les soignants, les membres de la famille et les amis », souligne le Dr Daniel Selchen, directeur de la MS Clinic au St. Michael's Hospital, Toronto. « Ainsi, la sensibilisation à la SEP est essentielle, et le fait d'avoir un meilleur aperçu du cheminement d'une personne atteinte de SEP permet de mieux comprendre cette condition complexe. »

De concert avec la Journée mondiale de la SEP, EMD Serono, Canada a organisé un événement au MaRS Discovery District, à Toronto, au cours duquel des personnes ont pu vivre l'expérience de la SEP en RV et obtenir un meilleur aperçu de l'incidence de la maladie. EMD Serono a saisi l'expérience vécue par les personnes qui ont essayé cette technologie dans une vidéo que vous pouvez visionner ici.

EMD Serono encourage les Canadiens à passer le mot et à promouvoir la sensibilisation sur la SEP en visionnant et en partageant la vidéo sur YouTube.

À propos de la sclérose en plaques

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune dégénérative qui provoque l'inflammation et souvent la détérioration de la gaine de myéline qui entoure les fibres nerveuses du cerveau et de la moelle épinière2. On estime qu'à l'échelle mondiale, 2,3 millions de personnes seraient atteintes de SEP3. Le Canada affiche un des plus hauts taux de prévalence de la SEP au monde4. Actuellement, environ 100 000 Canadiens vivent avec la SEP4. Les symptômes de la SEP peuvent inclure une extrême fatigue, un manque de coordination, de la faiblesse, des picotements, des troubles de la sensibilité, de la vision, de la vessie et cognitifs de même que des changements d'humeur5. Il n'existe aucune cure, mais chaque jour, des chercheurs en apprennent davantage sur les causes de la SEP et devraient bientôt arriver à trouver des moyens de la prévenir6.

À propos d'EMD Serono Canada

EMD Serono, Canada, est la société biopharmaceutique canadienne affiliée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. EMD Serono, Canada a su intégrer une science de pointe, des produits et dispositifs novateurs, et s'imposer comme chef de file dans l'industrie par ses programmes d'accès et de soutien aux patients. EMD Serono, Canada possède une vaste expertise en neurologie, fertilité et endocrinologie, en plus de détenir un solide portefeuille de traitements potentiels en neurologie, oncologie, immunologie et immuno-oncologie. Aujourd'hui, EMD Serono, Canada emploie plus de 100 personnes au Canada, depuis son siège social situé à Mississauga, Ontario.

À propos de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne

Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne est une entreprise de sciences et technologie de pointe dans les domaines de la santé, des sciences de la vie et des matériaux de haute performance. Près de 50 000 employés travaillent au développement de technologies qui améliorent la vie au quotidien - depuis des biothérapies pour le traitement du cancer ou de la sclérose en plaques, en passant par des systèmes de pointe pour la recherche scientifique et la production, jusqu'aux cristaux liquides pour les téléphones intelligents et téléviseurs. En 2016, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, a généré des ventes de 15 milliards d'euros, réparties dans 66 pays.

Fondée en 1668, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, est la plus vieille société de produits pharmaceutiques et chimiques au monde. La famille fondatrice conserve une participation majoritaire dans le groupe d'entreprises coté en Bourse. Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, détient les droits mondiaux du nom et de la marque « Merck », sauf au Canada et aux États-Unis, où la société exerce ses activités sous les dénominations EMD Serono, MilliporeSigma et EMD Performance Materials.

Références

__________________________

1 Société canadienne de la sclérose en plaques. Qu'est-ce que la SP? Consultation le 16 mai 2017. En ligne à https://mssociety.ca/about-ms/what-is-ms.

2 Ibid.

3 National MS Society. What is MS. Consultation le 16 mai 2017. En ligne à http://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/MS-FAQ-s [site en anglais].

4 Société canadienne de la sclérose en plaques. Qu'est-ce que la SP? Consultation le 24 avril 2017. En ligne à https://mssociety.ca/about-ms/what-is-ms.

5 Société canadienne de la sclérose en plaques. Qu'est-ce que la SP? Consultation le 16 mai 2017. En ligne à https://mssociety.ca/about-ms/what-is-ms.

6 Ibid.

SOURCE EMD Inc.

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 07:59 et diffusé par :