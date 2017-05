Journée mondiale sans tabac - La ministre Lucie Charlebois vise à faire diminuer à 10 % le taux de tabagisme d'ici 2025







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, la ministre Lucie Charlebois rappelle l'objectif du gouvernement de faire diminuer à 10 % la proportion de fumeurs quotidiens ou occasionnels, soit près de deux fois moins qu'actuellement. Cet objectif a été dévoilé en octobre 2016, lors du lancement de la première Politique gouvernementale de prévention en santé.

Rappelons que l'Assemblée nationale a adopté en 2015, à l'unanimité, la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme. Celle-ci prévoit notamment de nouvelles restrictions concernant l'usage des produits du tabac, y compris une nouvelle interdiction de fumer dans plusieurs lieux publics extérieurs comme les terrasses, les aires de jeu et les terrains sportifs fréquentés par les mineurs. S'y ajoute l'interdiction de fumer à l'intérieur d'un rayon de neuf mètres de toute porte, toute prise d'air ou toute fenêtre qui peut s'ouvrir et communiquant avec un lieu fermé qui accueille le public. Il est par ailleurs interdit de vendre du tabac avec saveurs. Soulignons que par ces différentes mesures, la loi vise trois objectifs principaux : protéger les non-fumeurs de la fumée secondaire, prévenir l'initiation au tabac chez les jeunes et favoriser la cessation tabagique.

Citation :

« Nous pouvons nous réjouir des moyens efficaces pris pour lutter contre le tabagisme. Cela représente autant d'avancées importantes dans la lutte contre le tabagisme, qui s'ajoutent aux acquis des dernières décennies. Je suis certaine que nous pouvons atteindre notre objectif collectif de réduire le taux actuel de tabagisme au Québec et ensemble, d'envisager un avenir sans tabac pour tous les Québécois et les générations futures ».

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Faits saillants :

La Journée mondiale sans tabac se tient chaque année le 31 mai, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), avec la collaboration de nombreux partenaires, dont le Conseil québécois sur le tabac et la santé.

