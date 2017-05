Une nouvelle norme canadienne renforcera la sécurité des produits de consommation d'un bout à l'autre des chaînes mondiales d'approvisionnement







NORTHBROOK, Illinois, Le 31 mai 2017 /CNW/ - Le Conseil canadien des normes (CCN) et Underwriters Laboratories (UL) ont annoncé aujourd'hui la publication d'une nouvelle Adoption nationale du Canada qui procure aux fournisseurs des recommandations pratiques pour évaluer et gérer la sécurité des produits de consommation, ainsi que pour bien documenter l'évaluation et la gestion des risques.

Le CCN a collaboré avec UL pour faciliter l'adoption de la norme ISO 10377, Sécurité des produits de consommation - Lignes directrices pour les fournisseurs, qui a été publiée dans le cadre du processus des Adoptions nationales du Canada en tant que CAN/UL 10377. La norme est censée soutenir les efforts déployés par Santé Canada pour encourager l'efficacité des systèmes au Canada -- en particulier dans les petites et moyennes entreprises -- qui visent à identifier, à prévenir ou à écarter les dangers réels ou potentiels menaçant la santé humaine ou la sécurité liée aux produits de consommation.

Dans le cadre du processus d'adoption, UL Standards a testé une démarche virtuelle d'élaboration de normes qui a consisté à consulter les participants éventuels par l'intermédiaire des médias sociaux en vue de définir les différences nationales canadiennes, et il a piloté virtuellement les stades du vote, de l'examen public et de l'étude des commentaires menant à l'adoption. Des plateformes en ligne et une communication virtuelle ont permis d'optimiser l'ouverture et la transparence tout au long du processus consensuel conformément aux exigences d'élaboration de normes du CCN relatives aux Adoptions nationales du Canada.

« Le CCN était très heureux de collaborer avec UL à l'adoption de cette norme afin d'offrir aux fournisseurs canadiens des recommandations pratiques sur l'évaluation et la gestion de la sécurité des produits de consommation. La nouvelle méthode employée par UL pour consulter le public, à savoir les plateformes en ligne, est une stratégie prometteuse qui cadre bien avec l'engagement du CCN d'encourager des solutions de normalisation novatrices. »

John Walter , directeur général, CCN

« Nous sommes heureux de répondre aux besoins d'élaboration de normes canadiennes, notamment par l'adoption d'ISO 10377, en permettant au Canada d'être l'une des premières nations à adopter cette norme internationale importante. Par ce projet, UL a démontré sa volonté de faciliter et de faire progresser l'élaboration des normes au Canada et de proposer des solutions de normalisation innovantes qui répondent aux besoins actuels d'un monde porté de plus en plus vers le numérique et le social. »

Phil Piqueira , vice-président, UL Standards

À propos du Conseil canadien des normes

Le CCN est une société d'État qui dirige le réseau de normalisation du Canada. Il facilite l'élaboration et l'utilisation des normes nationales et internationales et des services d'accréditation afin d'améliorer la compétitivité du Canada et le bien-être de la population canadienne. Le CCN fait partie du portefeuille d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Pour en savoir plus sur le CCN, consultez le site www.ccn.ca.

À propos d'UL

UL dirige la recherche et la science indispensables à la compréhension des problèmes de sécurité complexes. Nous regroupons les intervenants aux intérêts convergents en vue d'élaborer des normes consensuelles. Nous jouons un rôle clé dans l'élaboration et l'harmonisation de normes nationales et internationales. Les Standards Technical Panels (panels de normes techniques) ont plus de 1 500 normes à leur actif. Pour en savoir plus, consultez: http://ulstandards.ul.com/

UL encourage un mode de vie et des conditions de travail sécuritaires pour tous et partout par l'application de la science dans la résolution de problèmes liés à la sûreté, la sécurité et la durabilité. La marque UL suscite la confiance et permet l'adoption en toute sécurité de nouveaux produits et technologies innovants. Chez UL, nous avons le même désir de faire du monde un lieu plus sûr. Notre offrons un éventail de services : essais, inspections, audits, certifications, validations, vérifications, conseils et formations. Nos prestations reposent sur des solutions logicielles qui assurent la sécurité et la durabilité. Pour plus d'information, visitez UL.com.

