Avis aux médias - Panel sur le développement des infrastructures au Canada avec Mark Romoff, Macky Tall et Pierre Anctil







PANEL : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, FINANCEMENT ET INVESTISSEMENT AU CANADA

MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Cercle canadien de Montréal invite les membres des médias à un diner conférence le 5 juin 2017 en présence de :

MARK ROMOFF , Président et chef de la direction - Le Conseil canadien pour les partenariats public-privé

, Président et chef de la direction - canadien pour les partenariats public-privé MACKY TALL , Premier vice-président, Infrastructures - Caisse de dépôt et placement du Québec, Président et chef de la direction - CDPQ Infra

, Premier vice-président, Infrastructures - Caisse de dépôt et placement du Québec, Président et chef de la direction - CDPQ Infra PIERRE ANCTIL , Président et chef de la direction - Axium Infrastructure

DESCRIPTION

Les projets d'infrastructures ont démontré leur efficacité à titre de moteur de développement économique, en plus de représenter une classe d'actif intéressante pour les investisseurs. Partout au Canada, des intervenants utilisent divers leviers pour stimuler les activités dans ce domaine. Mais le Canada utilise-t-il les bons modèles? Peut-on en faire plus pour nos citoyens, pour les acteurs du secteur et pour les investisseurs? À l'occasion de son panel annuel, Le Cercle canadien de Montréal réunit trois experts réputés en matière d'infrastructures pour en discuter.

Monsieur Pierre Lefebvre, Responsable de la pratique nord-américaine Ingénierie, Construction et Infrastructure chez Russell Reynolds Associates, agira comme modérateur de ce panel.

Veuillez noter que le français et l'anglais se succèderont dans la discussion.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI : Conférence de MARK ROMOFF, MACKY TALL, PIERRE ANCTIL QUI : Cercle canadien de Montréal QUAND : 5 juin 2017 12h : Repas 13h : Allocution 13h45 : Fin de l'évènement OÙ : Hôtel Le Centre Sheraton, 1201, Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

NOTE : Monsieur Mark Romoff a confirmé sa disponibilité pour répondre aux questions des journalistes après la présentation.

SOURCE Cercle canadien de Montréal

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 08:00 et diffusé par :