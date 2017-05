/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonces pour le secteur minier québécois/







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il fera plusieurs annonces pour le secteur minier québécois.

Il sera accompagné pour l'occasion de la présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec, Mme Josée Méthot, de la directrice générale de l'Association de l'exploration minière du Québec, Mme Valérie Fillion, du président de Redevances aurifères Osisko, M. Bryan Coates, du directeur général de Mine Arnaud, M. Michel Lafontaine, et d'un représentant du regroupement Citoyens pour Mine Arnaud, M. Paul Bouffard.

Date : 31 mai 2017



Heure : 14 h 30



Endroit : Foyer La Fontaine

Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

Source : Véronique Normandin

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord

418 643-7295

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 08:00 et diffusé par :