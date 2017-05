Acasti Pharma et CordenPharma annoncent une production à grande échelle de CaPre(MD) avec le nouveau procédé de fabrication en continu







LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 31 mai 2017) - Acasti Pharma Inc. (NASDAQ:ACST)(TSX CROISSANCE:ACST) annonce aujourd'hui la réalisation d'une étape importante pour l'entreprise en fabriquant le premier lot conforme aux Bonnes pratiques de fabrication (BPF) de CaPreMD, médicament candidat pharmaceutique d'oméga-3 d'Acasti, utilisant un procédé de fabrication en continu exclusif et innovant mis au point en partenariat avec CordenPharma. CaPre se classe potentiellement le meilleur de sa classe en tant que médicament d'oméga-3 dérivé d'huile de krill et étant développé pour le traitement de patients atteints de l'hypertriglycéridémie, une affection métabolique qui contribue au risque de maladies cardiovasculaires et à la pancréatite. Ce procédé a été conjointement conçu et mis en place par les ingénieurs et les équipes techniques d'Acasti et de CordenPharma et mis en oeuvre à l'établissement Chenôve de CordenPharma à Dijon, en France.

"L'élaboration et la mise en oeuvre de cette ligne de production en continue témoigne des progrès exceptionnels qu'Acasti fait comme nous nous préparons à amorcer les études de Phase 3 de CaPre en fin 2017," a déclaré Pierre Lemieux, Ph.D., Chef des opérations chez Acasti Pharma. "C'était une initiative conjointe réussie entre Acasti et CordenPharma de concevoir et exécuter ce procédé qui ouvre la voie pour le développement et la fabrication commerciale future de CaPre comme un traitement potentiel pour les patients atteints d'une hypertriglycéridémie sévère. Il s'agit d'une étape importante dans le programme d'Acasti de développer et commercialiser CaPre"

Ce procédé de fabrication en continu permet la production de CaPre avec un débit accru et une empreinte réduite d'équipement. Le procédé est conçu pour purifier les molécules bioactives d'huile de krill par des décantations continues et consécutives. Cette étape permettra un contrôle de qualité et une conformité aux BPF améliorés, tout en réduisant la consommation d'énergie, les déchets et les matières premières, de manière rentable qui s'alignent avec la défense par la FDA des procédés de fabrication continus robustes, flexibles et efficaces.

"Nous avons travaillé de près avec Acasti Pharma pour concevoir et construire un procédé de fabrication en continu unique et innovateur pour CaPre," a déclaré Yves Michon, Directeur de CordenPharma Chenôve. " Ce procédé a été installé chez CordenPharma Chenôve et nous permettra d'augmenter de manière efficace le volume de CaPre nécessaire pour les études de Phase 3 et la demande commerciale d'Acasti. Nous sommes honorés de continuer à travailler avec eux."

À propos d'Acasti Pharma

Acasti Pharma est une société biopharmaceutique innovante avançant le CaPre (phospholipides d'oméga-3), un médicament cardiovasculaire pouvant se classer potentiellement dans le meilleur de sa catégorie, pour le traitement de l'hypertriglycéridémie, une condition chronique qui affecte environ un tiers de la population américaine. La stratégie de la Société est de développer initialement et de commercialiser le CaPre pour les 3 à 4 millions de patients aux États-Unis atteints d'hypertriglycéridémie grave. Depuis sa création en 2008, Acasti Pharma a mis l'accent sur un besoin de marché critique pour un traitement à base d'oméga-3 efficace, sûr et bien absorbé ayant un effet bénéfique sur les principaux lipides sanguins associés au risque de maladie cardiovasculaire. Pour plus d'informations, visitez www.acastipharma.com

À propos de CordenPharma

CordenPharma, la plate-forme de services et de production pharmaceutique mondiale du Groupe International Chemical Investors Group (ICIG), est un partenaire complet dans le développement et la fabrication de contrats de développement et de fabrication (CDMO) d'ingrédients pharmaceutique actifs (APIs), de produits médicamenteux, et des services de packaging associés. Grâce à un réseau d'établissement entièrement inspectées conformément aux BPF en Europe et aux États-Unis organisé sous cinq plateformes technologiques - Peptides, oligonucléotides, lipides et glucides- Injectables;- Hautement Actifs et Oncologie -Petites Molécules ; Antibiotiques -, les experts de CordenPharma traduisent des procédés, des idées et des projets complexes à n'importe quelle stade de développement en produits de grande valeur. Pour plus d'informations, visitez www.cordenpharma.com. Pour des renseignements, visitez www.cordenpharma.com/contact-us/

CordenPharma Chenôve est un fabricant d'API et d'intermédiaires pharmaceutiques avancés conformes aux BPF, spécialisé dans la conception de voies de synthèse et le développement de procédés pour de nouveaux produits de l'échelle laboratoire à l'échelle commerciale, avec des équipements et des technologies particulièrement adaptés à la synthèse chimique multi étapes.. www.cordenpharma.com/facilities/chenove/

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué ne portant pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes, connus et inconnus, et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels d'Acasti diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croire », « être d'avis », « prévoir », « avoir l'intention », « s'attendre à », « entendre » ou « planifie » ainsi que l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend, sans s'y limiter, l'affectation par Acasti du produit net tiré du placement privé et du placement et les résultats des activités menées au moyen de ce produit net. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde, de la « Note spéciale concernant les énoncés prospectifs » figurant dans la notice annuelle la plus récente d'Acasti, qui fait partie du rapport annuel sur formulaire 20-F le plus récent d'Acasti disponible sur SEDAR, au www.sedar.com, sur EDGAR, au www.sec.gov/edgar.shtml, et dans la section des investisseurs du site Web d'Acasti, au www.acastipharma.com (« notice annuelle ») et de la rubrique « Information prospective » figurant dans le prospectus définitif, qui peut être consulté sur SEDAR au www.sedar.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date des présentes. Acasti ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf tel qu'exigé par la loi. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics d'Acasti déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent dans la notice annuelle à la rubrique « Facteurs de risque ».

Ni Nasdaq, ni la Bourse de croissance TSX, ni le fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

