TerraVest Capital Inc. annonce la nomination d'un nouveau directeur financier

VEGREVILLE, AB, le 31 mai 2017 /CNW/ - Le conseil d'administration de TerraVest Capital Inc. (« TerraVest » ou la « Société ») (TSX: TVK) est heureux d'annoncer la nomination de Sébastien Provost à titre de chef des finances de TerraVest. M. Provost s'est joint à TerraVest en 2016 à titre de vice-président des finances de Gestion Jerico Inc.

Avant de se joindre à TerraVest, M. Provost a occupé un poste au Laboratoire Dentaire Summum à titre de directeur des finances et de l'administration, ainsi qu'à Intact Assurance à titre de directeur des finances. M. Provost est un expert comptable certifié et il détient le titre de CPA, en plus d'avoir obtenu des diplômes de l'Université Laval et de l'Université de Sherbrooke.

« M. Provost est un cadre talentueux qui contribuera aux activités de TerraVest sur plusieurs plans. Je suis très heureux de l'accueillir dans ce nouveau poste de directeur financier et je suis impatient de travailler à ses côtés à mesure que l'entreprise prendra de l'essor », a déclaré Dustin Haw, chef de la direction de TerraVest.

