Sirop d'érable : une saison prolifique pour les acériculteurs québécois

LONGUEUIL, QC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ce printemps, les 13?700 acériculteurs du Québec ont réussi à récolter un record de 152,2 millions de livres de sirop d'érable avec 44,2 millions d'entailles. Un nouveau sommet de production a été établi, jamais les producteurs québécois n'ont produit autant de sirop d'érable. En 2016, 148 millions de livres avaient été récoltées, ce qui avait battu le record de 120 millions de livres atteint en 2013. C'est la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie qui, cette année, a connu le meilleur rendement à l'entaille avec 3,89 livres de sirop d'érable : un niveau historique pour cette région la plus à l'est.

Caractéristiques de la saison 2017

La saison des sucres 2017 en a surpris plus d'un avec son départ très hâtif, en février. Certains acériculteurs étaient prêts, mais plusieurs autres ne l'étaient pas tout à fait. Après ce départ rapide ont suivi plusieurs semaines de froid et d'attente. Ce retour du froid a permis aux acériculteurs d'ajuster leur équipement et d'être enfin prêts lorsque le redoux est de nouveau arrivé vers la fin mars. D'ailleurs, la température idéale pour la coulée des érables s'est poursuivie jusqu'au début mai pour les régions plus à l'est.

« Depuis 2013, la température est de notre côté?! Elle nous offre des printemps frais qui se caractérisent par des dégels lents, ce qui a un impact direct sur le volume d'eau d'érable récoltée. Également, nos producteurs sont de mieux en mieux formés et peuvent compter sur les avancées technologiques qui leur permettent d'obtenir un rendement maximum, explique Serge Beaulieu, président de la Fédération. Cette récolte nous permettra d'accroître notre présence sur les marchés étrangers en continuant à investir en promotion et développement des marchés et en collaborant avec nos acheteurs de sirop d'érable qui, eux, exportent notre or blond. »

1,4 million de nouvelles entailles en production en 2017

Il faut savoir que sur les cinq millions d'entailles octroyées à l'automne 2016, seulement 1,4 million était en production cette saison. Les acériculteurs ont deux ans, soit jusqu'à la saison 2018, pour exploiter ces nouvelles entailles. C'est donc dire qu'en 2018, un total de 48 millions d'entailles devrait être en production, ce qui ajoutera près de 15 millions de livres de sirop d'érable supplémentaires sur les marchés.

152,2 millions de livres de sirop d'érable représentent :

410 millions de dollars en revenus pour les acériculteurs du Québec

308?000 barils de sirop d'érable produits par les acériculteurs

l'équivalent de 24 piscines olympiques

92 millions de conserves de sirop d'érable

des régions qui s'enrichissent et s'assurent d'une prospérité

le maintien de la position de leader mondial acéricole par le Québec

ESTIMATION DE LA PRODUCTION DE SIROP D'ÉRABLE EN 2017 PAR RÉGION ACÉRICOLE DU QUÉBEC

Région administrative Nombre d'entreprises Rendement

(livres/entaille) Production de sirop d'érable

(livres) Entailles

(Nombre) Chaudière-Appalaches 3287 3,14 52?276?004 16?638?234 Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 546 3,89 34?072?269 8?768?928 Estrie 824 3,38 26?923?260 7?961?039 Centre-du-Québec 737 3,68 14?631?907 3?980?079 Montérégie 506 3,87 10?653?975 2?753?689 Capitale-Nationale, Saguenay/Lac-Saint-Jean 200 3,47 4?737?985 1?363?862 Laurentides, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue 164 3,48 5?284?017 1?518?345 Mauricie 146 3,14 2?191?797 698?447 Lanaudière, Laval, Montréal 79 3,15 1?478?704 470?062 TOTAL 6?489 3,45 152?249?918 44?152?685

Estimation du rendement moyen de la production de sirop d'érable et du nombre d'entailles, par région et pour l'ensemble du Québec pour l'année 2017

Récolte de sirop d'érable au Québec, 2008 à 2017 Année Volume total

(ventes à la ferme, au détail et en vrac,

en millions de livres) Rendement

(livres par entaille) 2017 152,2 3,45 2016 148,2 3,47 2015 107,2 2,53 2014 113,7 2,67 2013 120,3 2,82 2012 96,1 2,24 2011 101,9 2,39 2010 88,1 2,04 2009 109,4 2,65 2008 58,8 1,56

Pas d'émission de nouvelles entailles pour 2018

Le conseil d'administration de la Fédération a décidé de ne pas émettre de nouvelles entailles en 2018 pour les volets démarrage et agrandissement, exception faite des 40?000 entailles émises chaque année pour le volet relève. Cette décision a été prise à la lumière des données disponibles, entre autres, la récolte 2017, le niveau de la réserve, et selon les consultations menées. Rappelons qu'en vertu de la décision historique de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec du 7 juin 2016, la Fédération est désormais habilitée à émettre de nouvelles entailles.

