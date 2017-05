CGI ouvre un nouveau centre mondial d'excellence pour accélérer la numérisation des chaînes d'approvisionnement et des écosystèmes de ses clients à l'échelle mondiale







LYON, France, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a ouvert un nouveau centre mondial d'excellence à Lyon, en France afin d'aider nos clients de partout dans le monde à transformer leur chaîne d'approvisionnement et leur écosystème grâce à des technologies numériques de pointe. Les 350 experts du centre travaillent en étroite collaboration avec nos clients pour définir leurs besoins, développer de nouvelles solutions de chaînes d'approvisionnement numériques et transformer leurs écosystèmes commerciaux grâce à de nouveaux modèles de partenariat numériques qui favorisent la collaboration et l'innovation. CGI compte recruter 250 experts au cours des deux prochaines années afin de consolider les capacités du centre.

Selon les entrevues approfondies avec plus de 1 000 leaders des fonctions d'affaires et des TI réalisées dans le cadre de l'analyse CGI Global 1000 (2016-2017), la priorité de plus de 90 % des dirigeants du secteur manufacturier est de numériser leurs processus opérationnels pour stimuler la performance et améliorer l'expérience client. CGI a cerné trois principaux défis avec lesquels les organisations doivent composer lors de la numérisation de leur chaîne d'approvisionnement :

Améliorer la collecte et le partage des données pour tirer parti de renseignements précieux Mettre à profit ces renseignements pour repenser leurs modèles organisationnels Intégrer des technologies numériques aux chaînes d'approvisionnement traditionnelles pour transformer et automatiser les processus

La priorité de ce nouveau centre d'excellence consistera à aider les clients à relever ces défis grâce aux éléments suivants.

Des solutions visant à concevoir une plateforme collaborative offrant une expérience client numérique et assurant le soutien à la prise de décision de la tour de contrôle, une visibilité accrue et une meilleure planification de la logistique, ainsi que l'optimisation de la performance de la chaîne de production.

Des forums de discussions avec des experts de CGI en matière de chaîne d'approvisionnement numérique qui permettent aux clients de tirer parti des plus récentes idées, perspectives et recommandations en vue de transformer leur chaîne d'approvisionnement et leur écosystème.

L'accès à un réseau de fabricants, de détaillants et d'entreprises de services aux consommateurs ainsi qu'à l'écosystème d'experts, de leaders intellectuels et de partenaires de CGI pour favoriser l'adoption des meilleures pratiques fondées sur une expérience concrète et sur les tendances émergentes telles que l'Industrie 4.0.

« Nous sommes très fiers de ce nouveau centre et de l'innovation qu'il permettra d'intégrer à la chaîne d'approvisionnement, a indiqué Jean-Michel Baticle, président des opérations de CGI en France. La région Auvergne-Rhône-Alpes est un véritable pilier de l'industrie et de l'innovation française et se trouve au coeur des activités de CGI depuis plus de 30 ans. Nous comptons aujourd'hui 1 400 professionnels dans la région et plus de 10 000 professionnels répartis dans 22 emplacements partout en France. Notre nouveau centre est appelé à devenir un lieu d'échange, d'innovation et de développement de projets. »

Le nouveau centre de CGI à Lyon fait partie d'un réseau mondial de centres d'excellence qui couvrent les principaux marchés et les technologies clés. Par l'entremise de chacun de ses centres, CGI travaille en étroite collaboration avec un écosystème de clients, d'équipes opérationnelles mondiales et de partenaires pour concevoir des solutions et des services de pointe qui soutiennent la numérisation, la performance, les résultats et la croissance de nos clients.

Pour en apprendre davantage sur l'offre de CGI dans le secteur manufacturier, visitez cgi.com/fr/manufacturier.

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelque 70 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils stratégiques en informatique et en management, des services d'intégration de systèmes, de développement et de maintenance d'applications informatiques, de gestion d'infrastructures technologiques ainsi que 150 solutions et services faisant appel à la propriété intellectuelle à des milliers de clients à l'échelle mondiale à partir de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique.



