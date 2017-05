Amaya effectue un paiement final sur le prix d'achat reporté de Rational Group







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW/ - Amaya Inc. (NASDAQ : AYA; TSX : AYA) a annoncé aujourd'hui avoir effectué son paiement final sur le prix d'achat reporté qu'elle doit payer pour l'acquisition de Rational Group en août 2014. Amaya a utilisé les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation pour effectuer ce paiement, qui comprenait le solde de 47,5 millions de dollars et des frais connexes d'environ 870 000 $. Comme il a été annoncé précédemment, Amaya a payé une tranche de 200 millions de dollars du prix d'achat reporté en novembre 2016, une tranche de 75 millions de dollars en février 2017 et une autre tranche de 75 millions de dollars en avril 2017. Tous les montants en dollars ($) sont libellés en dollars américains.

À propos d'Amaya

Amaya est un fournisseur de premier plan de produits et de services fondés sur la technologie dans le secteur du jeu et du divertissement interactif mondial. Amaya est ultimement propriétaire d'entreprises et de marques grand public dans le domaine du jeu et dans des domaines connexes comme PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt et StarsDraft ainsi que les marques de tournées de poker en direct PokerStars Championship et PokerStars Festival (intégrant des aspects d'European Poker Tour, de PokerStars Caribbean Adventure, de Latin American Poker Tour et d'Asia Pacific Poker Tour). Ces marques sont commercialisées auprès de plus de 111 millions de clients inscrits au total à l'échelle mondiale et forment collectivement la plus grande entreprise de poker à l'échelle mondiale, qui englobe des jeux et des tournois de poker en ligne, des compétitions de poker en direct commanditées, des ententes de commercialisation de salles de poker de marque dans des casinos importants de grandes villes du monde entier, ainsi que des émissions de poker et du contenu destinés à être diffusés à la télévision et sur le Web. Par l'intermédiaire de certaines de ces marques, Amaya offre également des produits de jeu non liés au poker, dont des jeux de casino, de paris sportifs et de ligues sportives imaginaires d'un jour. Par l'entremise de certaines de ses filiales, Amaya est autorisée à offrir, en vertu de licences ou d'approbations de tiers, ses produits et services dans divers territoires partout dans le monde, y compris en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, dans les Amériques et ailleurs. En particulier, PokerStars, qui est la marque de jeux en ligne la plus réglementée au monde, détient des licences ou des permis d'exploitation connexes dans 17 territoires.

SOURCE Amaya Inc.

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 07:30 et diffusé par :