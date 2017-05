/R E P R I S E -- 30 000 documents à petits prix : le Marché aux livres de la Grande Bibliothèque aura lieu du 31 mai au 3 juin/







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les Amis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) invitent le public au huitième Marché aux livres de la Grande Bibliothèque. Avis aux chercheurs d'aubaines : l'activité aura lieu du 31 mai au 3 juin.

Romans, livres jeunesse, beaux livres, jeux de société, jouets et autres trésors à petits prix

Près de 30 000 romans et documentaires, bandes dessinées, guides de voyage, CD, livres d'art, dictionnaires et autres documents retirés des collections de la Grande Bibliothèque seront mis en vente cette année. La plupart d'entre eux sont destinés aux adultes et ils sont majoritairement en français, mais on y trouvera aussi des titres pour les enfants et les ados ainsi qu'un large choix de livres en anglais.

Le Marché maintient ses bas prix : par exemple, 1 $ par roman, et entre 5 $ et 10 $ pour un livre d'art.

L'activité aura lieu dans le hall de la Grande Bibliothèque selon l'horaire suivant :

le mercredi 31 mai, le jeudi 1 er juin et le vendredi 2 juin de 10 h à 21 h

Du nouveau chaque jour!

Les visiteurs du Marché sont invités à apporter leurs sacs à emplettes et à se munir d'argent comptant : seul ce mode de paiement sera accepté. Un nombre limité de sacs en coton à l'image de BAnQ seront offerts à 3 $ l'unité.

Les profits de la vente seront partagés entre l'association Les Amis de BAnQ et la Fondation de BAnQ, qui finance des projets éducatifs destinés aux jeunes et aux moins jeunes.

Le public pourra trouver des nouveautés chaque jour puisque les livres ne seront pas tous mis en vente le mercredi 31 mai. Une bonne raison de prévoir plusieurs visites, qui pourront aussi être l'occasion d'aller fureter dans l'Allée des bouquinistes, du côté ouest de la Grande Bibliothèque, le vendredi, le samedi et le dimanche à compter de midi.

Au sujet des Amis de BAnQ

Les Amis de BAnQ est un organisme sans but lucratif créé en 2005, peu après l'ouverture de la Grande Bibliothèque. Celui-ci a pour mission de soutenir les activités de l'institution et de contribuer à sa promotion et à son rayonnement. À l'heure actuelle, 325 personnes font partie de cette association. Les Amis de BAnQ disposent d'une équipe dévouée et qualifiée de bénévoles pour gérer leurs activités (Marché aux livres, petits marchés, animation d'ateliers de conversation française pour les nouveaux arrivants...). L'Association organise aussi pour ses membres des clubs de lecture et d'écriture, des conférences en généalogie et des visites commentées des expositions de BAnQ et de ses collections.

Au sujet de BAnQ



Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. En janvier 2016, BAnQ recevait du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

