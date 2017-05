Développement immobilier sur le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants : un projet intéressant qui peut aller un peu plus loin







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal rend public aujourd'hui le rapport de la consultation tenue sur un vaste projet immobilier sur le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants dans la portion Ouest de l'arrondissement de Ville-Marie.

Le groupe Devimco Immobilier souhaite développer, avec ses partenaires, un ensemble immobilier comportant environ 1 400 logements en copropriété ou en location, dont près de 120 logements sociaux, un hôtel, des commerces de proximité, des espaces à bureaux, un centre communautaire municipal, des espaces verts et un parc public. Le tout reposerait sur trois niveaux de stationnement souterrain.

Ce projet comprendrait la construction de six tours, dont la hauteur varierait de 20 à 32 étages, soit 60 à 120 mètres. Trois de ces tours, reposant sur un basilaire, feraient face au square Cabot. Les trois autres longeraient le boulevard René-Lévesque, tandis que le centre communautaire projeté donnerait à la fois sur le boulevard René-Lévesque et sur le parc Henri-Dunant agrandi.

La consultation publique a soulevé beaucoup d'intérêt. Plus de 300 personnes ont participé aux diverses séances, tandis que la commission a reçu 58 mémoires ou opinions orales. Ce large tour d'horizon lui a permis de bien saisir les enjeux et les défis posés par le projet, tant en ce qui concerne ses éléments descriptifs, qu'en matière d'intégration et d'impact sur le voisinage.

Il s'agit d'un projet majeur destiné à faire école à plusieurs titres. D'abord, parce que c'est le premier des ensembles hospitaliers devenus excédentaires par suite de la construction du CHUM et du CUSM à faire l'objet d'un projet de redéveloppement immobilier. Ensuite, par son envergure, puisqu'il vise à réaliser un véritable complexe urbain sur l'emplacement de l'ancien hôpital. Enfin, parce qu'en réponse à l'importante mobilisation de la part d'organismes et de résidents du district Peter-McGill, la proposition du promoteur comprend des composantes publiques cherchant à répondre aux attentes du milieu et de l'administration municipale.

La commission salue l'initiative du promoteur de tenter de satisfaire aux attentes du milieu et prend acte de l'accueil généralement favorable au changement de vocation, tout en recommandant que le changement d'usage soit assujetti à une révision de certaines composantes du projet. Elle formule des recommandations en premier lieu pour agrandir le parc public, notamment en réaménageant ou en diminuant le gabarit général du projet immobilier. Elle recommande aussi de prioriser le logement familial dans la tour sociocommunautaire. Ces propositions pourraient servir de base à la reconfiguration d'un projet mieux calibré.

La commission estime que remanié, le projet immobilier peut devenir un exemple, aussi bien par ses composantes sociales et communautaires complétant le volet privé que par l'approche privilégiée de collaboration avec le milieu tout au long du processus. Il s'agit d'une façon novatrice de refaire la ville sur elle-même, un défi qu'aura à relever de plus en plus la Ville de Montréal, notamment en son centre-ville.

