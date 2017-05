La Coalition Sécurité avant les profits met en garde les personnes potentiellement intéressées à investir dans Kinder Morgan lors de son premier appel public à l'épargne







VANCOUVER, le 31 mai 2017 /CNW/ - La Coalition Sécurité avant les profits de la Colombie-Britannique ainsi que ses membres ont lancé un avertissement aux personnes potentiellement intéressées à investir dans Kinder Morgan lors de son premier appel public à l'épargne. Kinder Morgan Canada Ltd. a commencé à effectuer des opérations sur le marché dans le cadre de son premier appel public à l'épargne afin d'aider à financer les coûts du projet d'agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain.

Le porte-parole de la Coalition Sécurité avant les profits de la Colombie-Britannique, Patrick Campbell, a affirmé ce qui suit : « Les investissements dans des projets comme celui-là proviennent souvent d'importantes caisses de retraite de syndicats et d'investisseurs institutionnels. Nous avons été relégués à un rôle symbolique et faisons face à la possibilité d'être complètement exclus de ce projet - la grande majorité des emplois en construction est en train d'être confiée à une main-d'oeuvre moins coûteuse et moins compétente, qui pourrait provenir ou non de sources britanno-colombiennes et canadiennes. »

« Nos membres sont clairs à ce sujet, nous ne contribuerons pas à partir de nos portefeuilles d'investissement pour utiliser l'argent des pensions de nos membres afin d'appuyer un projet qui ne fera pas appel aux membres de notre coalition de façon importante. Nous croyons fermement qu'il existe un moyen sûr, économique et respectueux de l'environnement de réaliser ce projet, mais cela ne pourra se faire sans une véritable participation des syndicats hautement spécialisés du secteur des oléoducs de la Colombie-Britannique et du Canada qui ont construit presque tous les grands oléoducs canadiens jusqu'à ce jour », a déclaré M. Campbell. « Ces emplois avaient été promis aux Britanno-Colombiens, et cette promesse doit être tenue. Les Britanno-Colombiens exigent que Kinder Morgan fasse passer la sécurité avant ses profits. »

Les membres fondateurs de la coalition - l'Union internationale des opérateurs-ingénieurs, l'Union internationale des journaliers d'Amérique du Nord, l'Association Unie (Métier de la tuyauterie) et Teamsters Canada - ainsi que plus de 1 500 sympathisants font savoir aux personnes potentiellement intéressées à investir dans le premier appel public à l'épargne de Kinder Morgan que leur argent pourrait être à risque si Kinder Morgan refuse de tenir sa promesse de construire et d'exploiter l'oléoduc le plus sûr et respectueux de l'environnement de l'Ouest canadien.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les citoyens qui sont préoccupés par la situation peuvent visiter le site Web de la coalition, au safetybeforeprofits.ca (en anglais), et faire savoir à Kinder Morgan qu'elle doit tenir la promesse faite à la Colombie-Britannique.

