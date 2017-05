/R E P R I S E -- Avis aux médias - Équipe Canada 1972 dévoile un timbre soulignant l'un des moments marquant des 50 dernières années au pays/







Postes Canada révèle son huitième timbre Canada 150 à Winnipeg

WINNIPEG, le 26 mai 2017 /CNW/ - Postes Canada dévoilera son huitième timbre commémoratif Canada 150 soulignant l'un des moments les plus marquants de l'histoire de notre pays depuis son centenaire en 1967.

QUOI : Des joueurs d'Équipe Canada 1972 dévoileront le huitième timbre d'un jeu de 10 émis à l'occasion des 150 ans du Canada.





Après la cérémonie, les joueurs participeront à une séance de questions et réponses avec animateur.



QUAND : Le mercredi 31 mai, de 10 h à 12 h



OÙ : Base des Forces canadiennes à Winnipeg Aéroport international James Armstrong Richardson Winnipeg (Manitoba)





Les 10 timbres sont dévoilés un à un jusqu'au 1er juin, dans des lieux symboliques à l'échelle du pays. Faisant partie du célèbre programme national de timbres-poste de Postes Canada, chacune des vignettes souligne une réalisation ou un moment historique des 50 dernières années.

Postes Canada a déjà dévoilé sept timbres, consacrés à Expo 67, au rapatriement de la Constitution et à la création de la Charte canadienne des droits et libertés, au Canadarm, au mariage égal, à la route Transcanadienne, et au Marathon de l'espoir dans le cadre de son programme Canada 150 soulignant 10 moments marquants de l'histoire récente du pays. D'autres précisions se trouvent sur postescanada.ca/150canada.

