BAnQ souligne la Journée internationale des archives - Le 9 juin, diverses activités, visites et conférences sont offertes dans neuf centres de BAnQ conservant des archives

SEPT-ÎLES, QC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le vendredi 9 juin, BAnQ célèbre la Journée internationale des archives, qui se tient cette année sur le thème « Archives, citoyenneté et interculturalisme ». À cette occasion, la population est invitée à profiter de diverses activités, visites et conférences offertes dans neuf centres de BAnQ conservant des archives : BAnQ Sept-Îles, BAnQ Vieux-Montréal, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Gaspé, BAnQ Trois-Rivières, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski et BAnQ Gatineau.

BAnQ Sept-Îles proposera une programmation spéciale aux visiteurs et aux curieux entre 14 h et 16 h 30. Participez à une journée mettant en lumière le patrimoine nord-côtier autour du thème « Archives : histoires réelles; histoires fictives ». Une occasion en or de rencontrer des acteurs du milieu patrimonial et de découvrir une multitude de documents d'archives.

On pourra par ailleurs découvrir l'installation Histoires fictives, qui regroupe des oeuvres littéraires originales de la poète Élise Turcotte et du romancier Patrick Senécal - les deux auteurs ont puisé leur inspiration dans une sélection d'archives (enquêtes de coroner, testaments, cartes géographiques, correspondances, photographies...) provenant des centres de BAnQ conservant des archives.

Programme de la Journée internationale des archives à BAnQ Sept-Îles :

Dès 14 h, les équipes de BAnQ Sept-Îles et du Musée régional de la Côte-Nord vous proposent d'en découvrir davantage sur les documents d'archives en mettant en valeur des pièces tirées des fonds qu'ils conservent. Présentation de documents, lecture publique conviviale, visite des lieux et explications sur l'utilité des archives dans la production d'une exposition seront à l'horaire.

Bouchées et boissons seront servies lors de l'activité.

LE VENDREDI 9 JUIN

DE 14 H À 16 H 30

À BAnQ Sept-Îles

700, boulevard Laure

Bureau 190

418 964-8434

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. En janvier 2016, BAnQ recevait du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

