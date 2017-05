Programmation officielle du mois de juin 2017 - Célébrations du 375e anniversaire de Montréal







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le mois de juin s'annonce festif sous le soleil des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. En plein air, La Balade pour la Paix : un Musée à ciel ouvert, offrira aux Montréalais une grande rencontre culturelle des nations avec 72 oeuvres véhiculant un message de paix, à l'image des valeurs universelles qui ont inspiré Expo67. Les sportifs et amateurs de vélos seront charmés par une édition spéciale 375e du traditionnel Tour de l'île, qui inclura une animation mobile pour relater l'histoire du vélo à Montréal. Les gourmands se réjouiront du retour des food trucks au Parc olympique faisant place à l'événement phare de la cuisine de rue à Montréal Les premiers vendredis - Terrasse du 375e, qui débutera le 2 juin.

NOUVEAUTÉS

Symphonie montréalaise

Le maestro Kent Nagano et l'OSM vous convient à une expérience symphonique hors du commun, fruit de la rencontre entre Samy Moussa, jeune compositeur canadien salué internationalement, et Moment Factory, studio multimédia, aussi reconnu mondialement. Une oeuvre unique sera créée à l'occasion des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Et pour compléter ce programme, la célèbre symphonie «?Nouveau Monde?» d'Anton Dvorak, sera comme une promesse d'avenir, un trait d'union entre le passé et le futur.

31 mai, 1 et 2 juin - Maison Symphonique

http://www.375mtl.com/programmation/symphonie-montrealaise-8/

Les premiers vendredis - Terrasse du 375e

Les Premiers Vendredis, événements phares de la cuisine de rue à Montréal, sont de retour sur l'Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique pour une 6e année consécutive. Avec plus de 50 "food trucks", c'est le plus grand rassemblement de ce genre au Canada. C'est un rendez-vous mensuel à ne pas manquer, chaque premier vendredi du mois, de mai et octobre inclusivement. Plus de 120 000 personnes ont foulé le site l'an dernier !

Les Premiers Vendredis, c'est aussi de la musique "live", du vin et de la bière fraîche, des activités pour toute la famille, bref, un lieu de rencontres et de divertissements. Au fil des années, l'événement est devenu le rendez-vous parfait pour un apéro estival entre amis, une première rencontre ou une sortie en famille. C'est un événement rassembleur qui en met plein la vue. Tous au stade pour faire la fête !

2 juin, 7 juillet, 4 août, 1er septembre et 6 octobre - Esplanade Financière Sun Life du Stade Olympique

http://www.375mtl.com/programmation/les-premiers-vendredis-terrasse-du-375e-631/

Tour de l'Île de Montréal

Roulons un dimanche de rêve, au coeur de la ville, au rythme du vélo, de la fête et des 375 ans de Montréal. Retrouvons-nous dans la rue entre amis, en famille, en amoureux pour vivre une expérience urbaine différente - voir et occuper l'espace à deux-roues. Lors du Tour de l'Île, profitons-en pour témoigner notre amour à Montréal, ville où il fait toujours bon vivre à vélo.

4 juin - Départ de l'avenue du Parc

http://www.375mtl.com/programmation/tour-de-lile-de-montreal-654/

La Balade pour la Paix : un Musée à ciel ouvert

Un musée à ciel ouvert se déploie rue Sherbrooke et nous convie à une balade pour la paix à travers 67 oeuvres portant les valeurs d'Expo67.

Cette grande exposition d'art public d'envergure internationale, conçue par le Musée des beaux-arts de Montréal, mettra à l'honneur 72 oeuvres véhiculant un message de paix, à l'image des valeurs universelles d'humanisme, de tolérance et d'ouverture qui ont inspiré la réalisation d'Expo67. En plus de commémorer le 50e anniversaire d'Expo67 et le 375e de Montréal, cette exposition à ciel ouvert soulignera le 150e du Canada.

5 juin au 29 octobre 2017 - Sur la rue Sherbrooke, entre le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée McCord

http://www.375mtl.com/programmation/la-balade-pour-la-paix-un-musee-a-ciel-ouvert-40/

Les Soirées ART - CULTURE Autochtones 375e

Depuis 2010, les Soirées ART-CULTURE Autochtones ont été un lieu de rencontre et de partage entre les Autochtones du Québec et les Québécois. Organisées par le Cercle des Premières Nations de l'UQAM (CPNUQAM), elles se tiennent dans une ambiance agréable et décontractée, loin des discours politiques officiels, proches des échanges interpersonnels et artistiques. Elles suscitent la réflexion, le partage et le respect de tous et sont devenues un rendez-vous mensuel incontournable. Pour souligner le 375e anniversaire de Montréal, le CPNUQAM présente une édition spéciale où les artistes autochtones de Montréal accueillent les artistes allochtones.

1er juin, 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre - L'Escalier

http://staging.375mtl.com/programmation/les-soirees-art-culture-autochtones-375e-298/

La Grande tournée

Évènement phare du 375e, la Grande Tournée, mise en piste par le cirque Éloize, traversera cet été tout le territoire de la ville de Montréal, pour célébrer son histoire et ses gens, pour faire la fête et s'éclater en communauté. Tous les amoureux de Montréal pourront ainsi découvrir les charmes et les secrets de la grande métropole, festoyer en famille et rencontrer les voisins. La fête débordera aussi dans la rue, dans une ruelle, où d'autres événements vous attendront.

2 au 4 juin - Pierrefonds-Roxboro

9 au 11 juin - Lachine

16 au 18 juin - Saint-Laurent

23 au 25 juin - Verdun

http://www.375mtl.com/programmation/la-grande-tournee-39/

Parcours Sonores MTL

Parcours Sonores MTL est une série de baladodiffusions raconte par des histoires le passé et le présent des résidents de Notre-Dame-de-Grâce et de Côte-des-Neiges.

Les utilisateurs exploreront les bâtiments du voisinage, les points d'intérêt locaux, les ruelles et parcs, tout en écoutant les histoires captivantes provenant autant des premiers habitants de ces quartiers que des résidents actuels, des marchands, des auteurs, des musiciens ainsi que des gens fascinants qui composent Notre-Dame-de-Grâce et Côte-des-Neiges. Faisant l'objet d'une production professionnelle et soutenus par une riche ambiance sonore, les Parcours sonores célèbrent la diversité de ces quartiers grâce à des personnages fascinants et une narration exceptionnelle.

Du 1er juin au 31 décembre - à travers NDG et CDN

http://www.375mtl.com/programmation/parcours-sonores-mtl-194/

LaSalle d'hier à aujourd'hui

Trois spectacles, trois lieux uniques et un été de festivités. Des spectacles mettant en vedette la diversité, les artistes locaux ainsi que des artistes de renom du Québec.

À partir de juin - Parc de l'aqueduc, Moulin Fleming, belvédère du parc des Rapides

http://www.375mtl.com/programmation/lasalle-dhier-a-aujourdhui-216/

Tricotés serrés

Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent

Dans le cadre de ce projet, le Comité Immigrants collabore avec Ève-Marie Langevin, artiste-animatrice « tricoteuse du peuple », afin de créer des ateliers d'échange autour d'un tricot collectif où les thématiques du vivre ensemble et du rapprochement interculturel seront abordées. Le tricot collectif sera assemblé sur la place publique de Saint-Laurent dont l'inauguration est prévue en juin 2017. Le tricot habillera ainsi un élément du décor public. La population sera invitée à y ajouter des ornements lors de l'inauguration.

À partir de juin - Place publique de Saint-Laurent, au coin de Décarie et Édouard-Laurin

http://www.375mtl.com/programmation/tricotes-serres-195/

Espace Vu

Espace Vu est une structure cinématographique intimiste qui permet d'offrir des projections et peut accueillir des activités diversifiées. Elle intègre également des capteurs de mouvement qui animent la structure par des effets lumineux, sonores qui s'activent avec la présence et la proximité des promeneurs dans le parc. Sa conception permet de reconduire l'événement d'un été à l'autre dans un lieu de l'arrondissement différent si désiré.

De juin à septembre - Parc de la promenade Bellerive

http://www.375mtl.com/programmation/espace-vu-188/

Habitat 67 vers l'avenir

Cette exposition rend hommage au complexe d'habitation révolutionnaire réalisé par l'architecte Moshe Safdie. L'exposition retrace également le parcours de l'agence jusqu'à nos jours, à travers plusieurs projets directement inspirés d'Habitat 67.

1er juin au 13 août 2017 - Centre de design de l'UQAM

http://www.375mtl.com/programmation/habitat-67-vers-lavenir-605/

Scène contemporaine autochtone: « JE ME SOUVIENS »

7 interventions performatives d'artistes autochtones en provenance de Kahnawake ou ayant choisi Tiotiá:ke (Montréal) comme lieu de résidence. 7 propositions percutantes pour vociférer, exposer et déconstruire le mythe de la réconciliation. Des impacts des politiques colonialistes à la reconstruction de soi-même, ces artistes offrent un regard sensible, perspicace et parfois cru sur ces questions.

1er et 2 juin - Théâtre La Licorne

http://www.375mtl.com/programmation/scene-contemporaine-autochtone-je-me-souviens-644/

Halte 3

Halte 3 transformera audacieusement trois lieux extérieurs de l'arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension. Trois places publiques festives, trois installations artistiques originales, des événements rassembleurs et surprenants qui célébreront le 375e anniversaire de Montréal.

2 juin - Place de la Gare Jean-Talon http://www.375mtl.com/programmation/halte-3-141/

3 juin - Parc Sandro-Pertini http://www.375mtl.com/programmation/halte-3-232/

4 juin - Parc Victorien-Pesant http://www.375mtl.com/programmation/halte-3-233/

Célébrons le patrimoine avec l'Écomusée

Découvrez le patrimoine du quartier et célébrez les anniversaires importants de notre histoire : le 375e de Montréal, le 100e de l'école Garneau, le 90e du bain Généreux et le 145e du marché Saint-Jacques. Au programme, kiosques d'exposition sur l'histoire et le patrimoine local, ambiance musicale, animation pour tous les âges, ambiance festive et circuits urbains dans les rues du quartier.

2, 3, 10, 17, 25 juin et 2 juillet - Écomusée du fier monde, Marché Saint-Jacques, École Garneau

http://www.375mtl.com/programmation/celebrons-le-patrimoine-avec-l8217ecomusee-191/

Fête de Sagabone

Montréal peut être fière d'avoir été au coeur du plus vieux traité de paix signé avec les Premières Nations d'Amérique, en 1701. Ce 3 juin, la cérémonie Sagabone sera une occasion unique de célébrer cette alliance scellée par nos ancêtres montréalais et les représentants de 40 nations autochtones. Ce rassemblement exceptionnel, en présence du Calumet de la Grande Paix de 1701, rassemblera des porteurs de calumet de nombreuses nations, des représentants des grandes religions, des dignitaires et le grand public. Venez célébrer la joie de vivre ensemble!

3 juin - Jardin botanique

http://www.375mtl.com/programmation/fete-de-sagabone-618/

Scène contemporaine autochtone: TTWBD / THIS TIME WILL BE DIFFERENT

THIS TIME WILL BE DIFFERENT / TTWBD

TTWBD dénonce le discours du gouvernement canadien sur les peuples autochtones et porte un regard critique l'idée de la "réconciliation". D'une enquête à l'autre, de la Commission royale sur les peuples autochtones à la Commission de vérité et réconciliation, est-ce que quelque chose a réellement changé dans la relation entre le gouvernement canadien et les premiers habitants de ce territoire ?

3 et 4 juin - La Fonderie Darling

http://www.375mtl.com/programmation/scene-contemporaine-autochtone-ttwbd-this-time-will-be-different-643/

Tisser ce lien avec vous !

Dans le cadre des fêtes du 375e anniversaire de Montréal, les acteurs culturels et patrimoniaux de l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève proposeront des activités diverses en arts visuels et en photographie ainsi que des parcours historiques et des spectacles, où les citoyens pourront autant découvrir la richesse des artistes invités que prendre part de façon concrète à ces activités.

3 juin au 30 septembre - Terrain du Cégep Gérald-Godin, Amphithéâtre de la SPJ, Lobby du Cégep Gérald-Godin, rues de l'AIBSG, salle multifonctionnelle de l'Île-Bizard, Centre des arts de la scène Pauline-Julien

http://www.375mtl.com/programmation/tisser-ce-lien-avec-vous-183/

Flash ton quartier!

Flashmob, prestations de danse avec projections numériques et activités d'animation pour toute la famille devant différents lieux historiques du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Rendez-vous hebdomadaire gratuit s'adressant autant aux petits qu'aux grands! Cadeaux à faire tirer sur place !

3 juin - marché Maisonneuve

http://www.375mtl.com/programmation/flash-ton-quartier-311/

375 raisons de célébrer!

Journée complète de festivités qui mettra en valeur toutes les caractéristiques de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, grâce à des prestations de différents genres musicaux, ainsi que celles d'une aire de fête extérieure pour toute la famille.

3 juin - Bibliothèque de L'Île-Bizard, le jardin de la bibliothèque et le parc Eugène-Dostie

http://www.375mtl.com/programmation/375-raisons-de-celebrer-227/

Saint-Michel en 375 Saveurs

Cet événement s'articule autour de 3 volets d'activités : un projet de correspondances, un flash mob et un documentaire. Les citoyens de tous les secteurs seront mobilisés au fil de l'année à travers une série d'activités gratuites. D'une part, les correspondances donneront lieu à la publication d'un recueil et d'un journal de bord en ligne. D'autre part, le flash mob, qui demandera la participation de 375 citoyens, laissera des traces à travers le documentaire et le clip qui en retraceront le processus de création. Les festivités culmineront dans le cadre d'un événement, qui aura lieu à la TOHU le 4 juin 2017. Un projet pour «créer des ponts» réels et imaginaires et relier les gens qui habitent les différents secteurs de notre beau Saint-Michel enclavé.

4 juin - TOHU

http://www.375mtl.com/programmation/saint-michel-en-375-saveurs-130/

On se voisine à Lachine

Un écho à la vie quotidienne d'hier et d'aujourd'hui grâce à des animations théâtrales, musicales, dansées et chantées sur des balcons, aux coins des rues et dans les parcs des différents quartiers de Lachine.

4 juin - Quartier Fort Roland

http://www.375mtl.com/programmation/on-se-voisine-a-lachine-258/

Planète MTL

Montréal vivante, Montréal intelligente!

Entrez dans la Biosphère pour une exposition essentielle sur l'écosystème urbain de Montréal, avec maquette géante de la ville en 3D, ainsi qu'une magnifique fresque panoramique en HD qui témoigne de la 375e année de Montréal sur 360 degrés.

Dès le 5 juin - Biosphère

http://www.375mtl.com/programmation/planete-mtl-350/

Scène contemporaine autochtone: PIRITI

Trois générations d'artistes autochtones, trois territoires distincts, trois courtes formes interdisciplinaires, chacune comme une célébration de la créativité, de la résistance culturelle et de la transmission intergénérationnelle et interpersonnelle de savoirs. Ancrés dans leurs identités plurielles et leur pratique artistique novatrice, les trois groupes d'artistes invités construisent un pont - Piriti - pour relier le passé à l'avenir

7 juin - Musée d'art contemporain de Montréal (MAC), salle Beverley Webster Rolph

http://www.375mtl.com/programmation/scene-contemporaine-autochtone-piriti-645/

Verdun transgénérationnel

Ludociels pour tous présente VERDUN TRANSGÉNÉRATIONNEL, un spectacle vidéoludique interactif mettant en scène des témoignages de la mémoire des aîné(e)s de l'arrondissement de Verdun.

8 juin - Arrondissement de Verdun

http://staging.375mtl.com/programmation/verdun-transgenerationnel-centre-culturel-de-verdun-190/

Scène contemporaine autochtone: RECKONING / MOMENT DE VÉRITÉ

Triptyque avec mouvement, vidéo et texte, Reckoning (Moment de vérité) est une performance théâtrale incendiaire qui explore, à travers trois histoires reliées au système des pensionnats indiens, l'impact de la Commission de vérité et réconciliation. Lorsque la vérité a été incinérée et que la réconciliation semble impossible, il reste le moment de vérité...

8 juin - Théâtre Centaur

http://www.375mtl.com/programmation/scene-contemporaine-autochtone-reckoning-moment-de-verite-646/

Scène contemporaine autochtone: Journée de conversations sur la réconciliation

Reconnaître un territoire c'est réaffirmer la relation unique et durable qui existe entre les peuples autochtones et leurs territoires traditionnels ; c'est aussi exprimer sa gratitude et son appréciation, une façon d'honorer ces Nations qui y vivent depuis des temps immémoriaux. La reconnaissance du territoire ne se conjugue pas au passé... Il est nécessaire de continuer d'en parler pour élargir notre conscience, puis passer à l'action.

9 juin - Agora de la danse - Édifice Wilder

http://www.375mtl.com/programmation/scene-contemporaine-autochtone-journee-de-conversations-sur-la-reconciliation-647/

Incontournable Expo67

L'Exposition universelle et internationale de Montréal, qui a eu lieu du 27 avril au 29 octobre 1967, est un événement unique dans l'histoire du Canada et un souvenir inoubliable pour ceux qui l'ont vue. Durant six mois, des millions de personnes partagent l'expérience euphorique de la « Terre des Hommes ». En accueillant des gens du monde entier, la ville, ainsi que le Québec et le Canada, redéfinit son identité. Les photographies de Jean-Louis Frund mettent en valeur l'architecture spectaculaire des pavillons et rappellent l'effervescence de ce lieu magique créé sur des îles que les ingénieurs ont littéralement fait émerger du Saint-Laurent. À travers l'installation de 24 photographies de Jean-Louis Frund dans la rue McGill College, plongez dans l'ambiance du site d'Expo 67 !

Du 9 juin au 15 octobre - Exposition hors-les-murs sur l'avenue McGill College

http://staging.375mtl.com/programmation/incontournable-expo-67-346/

Histoire de se rappeler

Un voyage dans le temps retraçant le passé, le présent et le futur de Saint-Léonard. Expositions de photos, d'oeuvres d'artistes locaux, de dessins de jeunes à travers huit tableaux historiques sur Jean-Talon Est, entre les rues Valdombre et Côme.

10 juin - 6020 rue jean-talon est, Saint-Léonard

http://www.375mtl.com/programmation/histoire-de-se-rappeler-176/

Promenades sur le Plateau : histoires et cultures - Avenue du Mont-Royal

La Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal et Mémoire du Mile End invitent les résidents du Plateau, les Montréalais et les touristes à découvrir l'histoire et le patrimoine du Plateau. Une programmation de 25 visites guidées permet de cheminer à la rencontre des lieux, événements et communautés qui ont construit et façonnent aujourd'hui les quartiers du Plateau-Mont-Royal. Nos experts en révèlent les secrets lors de circuits inédits et ludiques.

11 juin - Esplanade de la station de métro Mont-Royal

http://www.375mtl.com/programmation/promenades-sur-le-plateau-histoires-et-cultures-avenue-du-mont-royal-362/

RDP/PAT, Fêtons Montréal!

À partir de photos et d'extraits sonores de 50 témoignages, nous vous invitons à découvrir divers aspects de la vie des gens de Rivière-des-Prairies. Parmi ceux-ci, notons l'immigration internationale, la vie sur les fermes, la vie au village, les migrations internes, la Skawanoti (la rivière en arrière de l'île), les transports, les loisirs, l'éducation, l'habitation. Activités gratuites pour toute la famille.

14 juin à août - Maison Pierre-Chatrand et Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

http://staging.375mtl.com/programmation/a-rdppat-fetons-montreal-decouvrons-les-recits-de-nos-aineesaines-203/

Saint-Denis littéraire

Le lien étroit et historique entre la rue Saint-Denis et la littérature est l'occasion d'inventer un environnement textuel et urbain innovateur, accompagné et habité par la créativité des citoyens.

Grâce à une utilisation du cadre bâti, laissant place à la culture, des séquences textuelles s'insèrent dans la trame urbaine. Les oeuvres, mettant en valeur les artistes du plateau, se retrouveront sur différentes installations dans l'espace public, conçues pour l'occasion ou encore sur celles déjà existantes

15 juin au 31 décembre - Rue Saint-Denis, entre les rues Roy et Gilford

http://www.375mtl.com/programmation/saint-denis-litteraire-212/

Portageons la fête! Un défi patrimonial

Réveillez le coureur des bois en vous en relevant le défi patrimonial et sportif Portageons la fête! Pendant trois jours, les berges du fleuve et le site de la Maison Nivard-De Saint-Dizier prendront des airs de Nouvelle-France : compétitions familiales et professionnelles de portage, animations historiques, célébration de la culture autochtone et plus encore!

16, 17 et 18 juin - Berges du fleuve Saint-Laurent - Maison Nivard-De Saint-Dizier

http://staging.375mtl.com/programmation/portageons-la-fete-un-defi-patrimonial-224/

Petit bateau deviendra grand!

PETIT BATEAU DEVIENDRA GRAND ! est un projet de construction collective de voiliers modèles réduits à l'intention des familles et des élèves de 4e-6e année du primaire de Saint-Léonard. En avril et mai, procurez-vous un modèle à construire, participez aux ateliers collectifs et construisez vous-mêmes votre voilier. Le 17 juin 2017, participez à la grande mise à l'eau festive et collective au parc Wilfrid-Bastien, faites naviguer votre voilier et prenez part à la Grande Traversée de l'étang !

17 juin - Parc Wilfrid-Bastien

http://staging.375mtl.com/programmation/petit-bateau-deviendra-grand-140/

Zone d'affluences

ZONE D'AFFLUENCES est conçu pour créer une effervescence culturelle inédite dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Cela aussi bien hors des murs (parade, murale, danse sous les ponts) qu'en salle avec des activités qui feront éclater les cadres habituels de diffusion (Animations / jeux de kermesse / bricolages / parade / spectacle de cirque). L'événement multipliera les différents publics et mettra en oeuvre les riches savoir-faire de ces organismes, non seulement sur le parcours Gouin, mais également au coeur du quartier culturel.

17 et 18 juin - Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville

http://staging.375mtl.com/programmation/zone-daffluences-296/

Explosion 67 - Terre des jeunes

En 1967 tout était beau... La jeunesse du monde avait besoin de prendre sa place, et celle du Québec investit la Terre des Hommes, qui devint rapidement la Terre des Jeunes. Venez vivre le récit de cette explosion sociale et culturelle, dans une exposition unique!

Du 16 juin au 31 décembre - Centre d'histoire de Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/explosion-67-terre-des-jeunes-566/

Révolution : « You say you want a revolution »

Quand les jeunes voulaient changer le monde, ceux du Québec n'étaient certes pas en reste! L'exposition immersive du prestigieux Victoria and Albert Museum de Londres, dans une mouture inédite signée MBAM, débarque à Montréal juste à temps pour souligner les 50 ans de l'Expo 67. Peace, man!

17 juin au 9 octobre - Musée des Beaux-Arts de Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/revolution-you-say-you-want-a-revolution-565/

Pow-wow de l'amitié

Présenté par OktoÉcho, le POW-WOW DE L'AMITIÉ souligne musicalement quelques vagues migratoires dans l'histoire d'Ahuntsic-Cartierville à travers un bel après-midi participatif et inclusif de toutes les cultures : la présence autochtone, la gigue et les cultures maghrébines.

18 juin - Parc Ahuntsic

http://staging.375mtl.com/programmation/pow-wow-de-lamitie-131/

À la recherche d'Expo 67

Cette importante exposition de nouvelles oeuvres d'artistes québécois et canadiens explore les avenues les plus novatrices, expérimentales et influentes d'Expo 67 et les ramifications sociales, politiques et culturelles de l'événement originel. À la recherche d'Expo 67 comprend 19 oeuvres qui se veulent un dialogue avec l'esprit de 1967, défiant certaines de ses présomptions tout en mettant en valeur son indéniable inventivité. Explorant les résonances entre ce qu'a été Expo 67 et ce qu'il en reste en 2017, les projets portent, entre autres, sur le pavillon du Canada, le pavillon du Québec, les pavillons de la France, des Indiens du Canada et celui des États-Unis d'Amérique, le Kaléidoscope, ainsi que sur les riches expérimentations sonores de 1967 et enfin, sur l'histoire et l'état actuel du site.

21 juin au 8 octobre - Musée d'art contemporain de Montréal

http://staging.375mtl.com/programmation/a-la-recherche-dexpo-67-354/

Place à la tour

Place à la tour est une installation architecturale dans Griffintown sur la Promenade Smith, au bord du canal de Lachine, qui se veut un espace de socialisation pour penser et fêter la ville de demain, autour d'un verre et au cours d'événements culturels, en valorisant l'activité créative locale. La Cabane Smith préfigure la réhabilitation de l'ancienne tour d'aiguillage Wellington en un équipement culturel dédié à l'urbanité.

22 juin au 16 juillet, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches - Promenade Smith - Tour d'aiguillage

http://staging.375mtl.com/programmation/place-a-la-tour-196/

Pleine lumière sur les Filles du Roy

Des femmes personnifiant des Filles du Roy animeront diverses activités faisant appel à la participation du public pour présenter l'art de vivre au 17e siècle.

Scénettes de la vie quotidienne illustrant les particularités de l'époque : les objets utilisés, l'alimentation, le travail de la terre, l'habillement et, plus particulièrement, les nouveaux modes de vie appris au contact des nations autochtones.

24 juin - Parc de la Promenade-Bellerive

http://staging.375mtl.com/programmation/pleine-lumiere-sur-les-filles-du-roy-269/

Cultivons Saint-Léonard

Durant toute la saison estivale, l'écoquartier et ses partenaires présenteront, sous forme de stations dans les parcs et les lieux publics de l'arrondissement, des dégustations d'infusions, salades, et autres préparations qui peuvent être réalisées avec des plantes indigènes que l'on retrouve sur le territoire et leur utilisation historique dans l'alimentation et la pharmacopée des amérindiens et des premiers montréalais.

26 juin - Saint-Léonard, Parc Delorme

http://staging.375mtl.com/programmation/cultivons-saint-leonard-stations-decouverte-des-saveurs-360/

Saint-Léonard en 3 Dimensions; 7 Langues; 5 continents

Le projet rassemble une palette d'organisations léonardoises et montréalaises autour d'activités mettant en valeur le patrimoine historique et culturel de Saint-Léonard et l'apport de sa diversité à l'originalité du développement de Montréal.

Parcours : Découverte et prospection guidées des organismes et des institutions (mandat, accès, services et usages). Début du parcours au 5960 rue Jean-Talon Est.

Activités à la scène culturelle extérieure du parc Wilfrid Bastien:

- Festibus (bus décoré aux couleurs de Saint-Léonard avec animation sonore composée de mélodies extraites des répertoires musicaux de sa diversité culturelle.

- Défilés spectacle, flash Mob.

- Pièces de théâtre mettant en scène histoire, arts et culture à Saint-Léonard.

- Animation et mise en valeur des parcs de l'arrondissement.

29 juin, 13 et 28 juillet, 10 et 25 août, 7 septembre - Scène culturelle extérieure de l'arrondissement au parc Wilfrid Bastien

http://staging.375mtl.com/programmation/saint-leonard-en-3-dimensions-7-langues-5-continents-312/

Terre d'expériences

Le parc Jean-Drapeau invite les gens à visiter Expo 67 grâce aux technologies de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Un voyage dans le passé, le présent et le futur du site de l'Expo. Gratuit pour les enfants.

À partir du 21 juin au 4 septembre, seulement les fins de semaine du 9 septembre au 29 octobre - Parc Jean-Drapeau

http://www.375mtl.com/programmation/terre-dexperiences-617/

Feu, feu, joli feu, un karaoké des bois

Les Amis de la place Marcelle-Ferron

Groupe de citoyens engagé dans la promotion de l'art public et porteur de la pensée artistique et sociale de Marcelle Ferron, les Amis de la place Marcelle-Ferron organisent, pour le 375e anniversaire de Montréal, trois soirées autour du feu de camp, de la chanson, du rapport au territoire, à la nature et aux origines.

Ces activités illustreront la variété des répertoires musicaux de circonstance : chants des Premières Nations, chants des premiers colons français, chants des premiers habitants au moment de la création d'Outremont, chants actuels.

24 juin dès 15h - Parc St-Viateur

http://www.375mtl.com/programmation/feu-feu-joli-feu-un-karaoke-des-bois-239/

Les Ruelles enchantées

Chaque semaine, pendant trois jours consécutifs, une ruelle du quartier sera le cadre d'une animation de 15 minutes destinée aux enfants de 4 à 11 ans et à leurs parents. Les mardis, mercredis et jeudis à 19 h, des personnages, différents d'une fois à l'autre, leur raconteront une histoire farfelue. Avant chaque animation, les participants feront la connaissance d'un personnage historique de Montréal. Le point culminant de la semaine sera la présentation, le samedi matin, d'une pièce du Théâtre de la botte trouée au coeur d'un parc proche de la ruelle.

27, 28, 29 juin - Ruelle Saint-Gérard et Foucher

http://staging.375mtl.com/programmation/les-ruelles-enchantees-185/

Mon vélo raconte

Mon Vélo Raconte est une série d'événements festifs qui s'articulent autour de deux activités principales: un parcours d'interprétation historique sur terre et sur eau et un grand défilé de 375 vélos allégoriques. C'est un projet participatif et artistique. Une invitation à célébrer l'histoire, la diversité, l'effervescence créative et la richesse de Montréal, à travers le prisme du quartier de Montréal-Nord.

Fin juin à fin août - Montréal-Nord

http://staging.375mtl.com/programmation/mon-velo-raconte-179/

ÉVÉNEMENTS EN COURS

Les contes de Verdun

Au programme de l'été, trois soirées de bivouac feront entendre les paroles de trois auteurs. À chacune de ces soirées, un conteur invité prêtera sa voix pour raconter une des histoires imaginées par l'un de ces auteurs. Une soirée passée à la belle étoile à écouter des contes chuchotés autour d'un feu qui crépite, ce sera assurément un moment privilégié à partager entre voisins.

POSSIBLES

Une fois par mois et tout au long de l'année 2017, «?POSSIBLES?» présente les oeuvres de 12 artistes émergents, provenant de 12 disciplines artistiques différentes, en collaboration avec 12 partenaires, dans 12 lieux inusités de Montréal.

6 et 22 juin - La Pépinière

http://www.375mtl.com/programmation/possibles-18/

Festival jeunesse-Active ta couleur - Volet 2

Le 10 juin, une course de boîtes à savon se déroulera sur la rue Jean-Talon. Tous les citoyens de Montréal sont invités à construire leurs boîtes à savon et à participer à l'événement. Puis suivront musique, nourriture, vente-trottoir et dévoilement d'un tableau de la ville de Montréal.

10 juin - Saint-Léonard

http://www.375mtl.com/programmation/festival-jeunesse-active-ta-couleur-211/

Les Amuse-Bouches

Cet événement original en fera sourire plus d'un! Les bouches d'égout feront l'objet d'un déversement de créativité dans une ambiance foraine et participative. Au menu : peinture en direct et spectacles de théâtre, de musique, de cirque et de marionnettes. Un projet en arts de la rue qui implique des artistes, des organismes et des écoles du quartier. Les AMUSE-BOUCHES donneront à voir des fresques éphémères sur les bouches d'égouts et de courtes prestations de 375 secondes issues d'ateliers de médiation qui seront présentées sur un circuit de bouches sélectionnées.

Du 1er mai au 30 septembre - Scène ouverte

http://www.375mtl.com/programmation/les-amuse-bouches-220/

Espace libre pour la culture 375

Espace libre pour la culture consiste à occuper temporairement un terrain vague situé à l'angle des rues Notre-Dame et D'Orléans pour le transformer en lieux de résidences artistiques en 2017, pour un total de quatre résidences artistiques de deux mois chacune. Chaque résidence explora une saison et l'histoire du quartier.

Du 1er mai au 31 décembre - Terrain Notre-Dame coin d'Orléans

http://www.375mtl.com/programmation/espace-libre-pour-la-culture-375-213/

Montréal, toute une histoire

Un circuit historique et ludique, via une application mobile, le long du Saint-Laurent, sera partagé en secteurs pour les promeneurs qui veulent explorer à pied les environs, ou les promeneurs en bicyclette qui ne veulent pas parcourir tout le trajet. Il y aura quatre ou cinq secteurs et une vingtaine de panneaux interprétatifs et interactifs seront disposés, entre la Maison Saint-Gabriel et le Musée de Lachine. Ils rendront l'expérience de la visite concrète et immédiate. Deux approches seront proposées pour le parcours : une approche plus informative, culturelle et historique, avec audio et photos, accessibles à tous, et une approche totalement ludique avec une quête ou un jeu, idéal pour le parcours en famille.

Depuis le 3 mai - Le long du fleuve Saint-Laurent, entre la Maison Saint-Gabriel et le Musée de Lachine

http://www.375mtl.com/programmation/montreal-toute-une-histoire-10/

Rues de Montréal

L'événement LES RUES DE MONTRÉAL racontera l'histoire de huit lieux historiques de Rosemont-La Petite-Patrie et de cinq lieux dans le Plateau-Mont-Royal à travers une exposition extérieure dans chacun des quartiers, du printemps à l'automne. La publication complète des treize histoires sera accessible gratuitement sur Internet, durant toute l'année 2017. Ce sont treizes auteurs de bande dessinée de Montréal qui se chargeront de vous faire (re)découvrir ces lieux. Ce projet est organisé par la revue PLANCHES et le Festival BD de Montréal.

6 mai au 26 octobre - Parc Baldwin, parc de la Petite-Italie, parc Molson

http://www.375mtl.com/programmation/rues-de-montreal-168/

Les midis Ville-Marie

Organisation de 24 «?Midis Ville-Marie?», soit 24 rencontres informelles, ludiques et participatives avec les chercheurs des grandes institutions de recherche présentes dans Ville-Marie. Mises en scène animées par des étudiants en théâtre, elles auront lieu dans 24 espaces publics extérieurs de l'arrondissement. De plus, toutes les rencontres comprendront des expériences simples et étonnantes que le public sera invité à réaliser. Une place importante sera également réservée aux questions du public.

11 mai au 19 octobre - 24 lieux différents

http://www.375mtl.com/programmation/les-midis-ville-marie-205/

Connexions vivantes - Mise en lumière du pont Jacques-Cartier

Icône architecturale du paysage montréalais, le pont Jacques-Cartier se dote, dès le 17 mai, d'une signature lumineuse aussi ambitieuse que novatrice. Un hommage à l'ingénierie unique de sa structure historique. Premier pont connecté au monde, il sera animé chaque nuit par une programmation intelligente qui évoluera au rythme des saisons et de l'énergie montréalaise. Un symbole rassembleur, vivant et pérenne.

Depuis le 17 mai - Pont Jacques-Cartier

http://www.375mtl.com/programmation/connexions-vivantes-illumination-du-pont-jacques-cartier-41/

Montréal AVUDO

Montréal Avudo, un spectacle grandiose en hommage au fleuve Saint-Laurent se déploie en immenses projections inspirées d'éléments de l'histoire de la ville pour vous transporter dans le temps. Ce spectacle poétique multimédia créé spécialement pour le 375e de Montréal par la renommée Compagnia Finzi Pasca s'installe dans le secteur ouest du Vieux-Port de Montréal, à proximité du quai King Edward et du Centre des Sciences de Montréal.

Petits et grands seront séduits, touchés et envoûtés par la magie évocatrice des images et des scènes projetées sur des murs d'eau en mouvement et d'autres installations tout aussi spectaculaires

17 mai au 2 septembre - Quai King Edward, Vieux-Port de Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/montreal-avudo-70/

Chasse aux trésors NDG

Le projet ScaveNDGers est composé de trois événements. Les participants à l'événement «?Marathon?» prendront part à une mission d'une semaine au cours de laquelle ils réaliseront divers projets axés sur l'engagement communautaire. Les participants à l'événement «?Sprint?», quant à eux, disposeront d'une journée pour réaliser des projets de plus petite envergure, dans tout le secteur de NDG. La communauté tout entière aura l'occasion d'interagir, grâce à une exposition au Centre culturel de NDG, qui présentera en vedette les faits saillants des divers projets réalisés par chaque équipe, sous la forme de photos, de vidéos et d'illustrations.

19 mai au 9 juin - NDG

http://www.375mtl.com/programmation/chasse-aux-tresors-ndg-193/

Fort Ville-Marie

Pointe-à-Callière redonne aux Montréalais leur lieu de fondation par l'ouverture au public du Fort de Ville-Marie - Pavillon Québecor. En primeur : des traces authentiques de la première habitation à avoir abrité les fondateurs de Montréal ! Lors de la visite, vous revivrez la formidable aventure de la naissance de Montréal et sentirez la fébrilité qui animait les Paul de Chomeday de Maisonneuve, Jeanne Mance et les autres pionniers.

Depuis le 20 mai - Musée Pointe-à-Callière et Fort de Ville-Marie

http://www.375mtl.com/programmation/fort-ville-marie-336/

Saint-Laurent en 7 temps

SAINT-LAURENT en 7 TEMPS est une présentation en réalité virtuelle, accessible gratuitement au Musée des maîtres et artisans du Québec dès la fin mai 2017. Venez faire l'expérience du visionnement 360° et laissez-vous raconter 7 histoires courtes inspirées de l'histoire de l'arrondissement et interprétées par les enfants du quartier. C'est un rendez-vous inédit, technologique et poétique pour tous les âges.

Depuis le 25 mai, mercredi au dimanche - Musée des maîtres et artisans du Québec

http://www.375mtl.com/programmation/saint-laurent-en-7-temps-162/

Projet Pierr-Rox 3.75

En abordant l'angle de l'histoire, la nature, la société et la culture de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, un blog documentaire comportant des capsules vidéo sera produit et mis en ligne. Des ateliers de création artistique permettront à des personnes de différents milieux (jeunes, adultes) regroupant les parties ouest, est et centrale de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, de créer des oeuvres qui serviront de points de départ à la réalisation du blog documentaire. Le PROJET PIERR-ROX 3.75 sera réalisé par Cloverdale Multi-Ressources.

29, 30, 31 mai et le 1er juin et automne 2017 - Centre communautaire de l'Est (9665, boulevard Gouin Ouest)

http://www.375mtl.com/programmation/projet-pierr-rox-375-187/

AURA

L'expérience débute par un parcours lumineux qui nous rapproche de la basilique en posant un autre regard sur ses oeuvres. Une immersion progressive dans un univers sonore et visuel captivant nous guide jusqu'au coeur de Notre-Dame. Lumière, musique orchestrale et architecture grandiose se rencontrent ensuite pour offrir un spectacle multimédia qui se déroule en trois actes. Laissez-vous transporter par cette énergie saisissante. Plongez dans l'expérience Aura de Moment Factory et découvrez un univers inattendu qui se déploie sur le plus sublime des canevas : la Basilique Notre-Dame.

Du 21 mars au 30 septembre - Basilique Notre-Dame de Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/aura-330/

ECHO 67

50 ans plus tard, retournez dans le futur imaginé par Buckminster Fuller, dans le pavillon le plus emblématique de l'Exposition universelle de Montréal, pour explorer l'héritage environnemental de l'Expo.

Histoire, photos, production audiovisuelle, immersion... Émotions durables en vue.

Depuis le 27 avril - Biosphère

http://www.375mtl.com/programmation/echo-67-349/

Expo 67 - Rêver le monde

Célébrons la démesure et l'esprit novateur d'Expo 67 avec un parcours multimédia immersif réalisé à partir d'archives de l'ONF et de Radio-Canada. En complément, nous proposons une visite guidée de l'Île Sainte-Hélène pour redécouvrir les anciens sites d'Expo 67.

26 avril au 8 octobre - Musée Stewart

http://www.375mtl.com/programmation/expo-67-rever-le-monde-348/

Mode Expo 67

Expo 67 fut une vitrine extraordinaire pour les créateurs de mode montréalais. 50 ans plus tard, le Musée McCord expose sa riche collection de vêtements et d'accessoires, ainsi que sa collection d'archives de l'Expo. Venez voir plus d'une soixantaine de costumes, des uniformes d'hôtesses de différents pays et provinces, des vêtements griffés de créateurs tels que Marielle Fleury, Michel Robichaud, Jacques de Montjoye, Serge et Réal ainsi que John Warden. Avec en plus des croquis, des photos spectaculaires et des témoignages de ceux qui furent de cette grande manifestation, la tendance est clairement au rétro!

Du 17 mars au 1er octobre - Musée McCord

http://www.375mtl.com/programmation/mode-expo-67-339/

MTL375 Rosemont Petite-Patrie

Une galerie d'art éphémère apparaîtra dans certains lieux de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.

Depuis le 21 décembre - Ruelle derrière le Artgang (6524, rue St-Hubert) et parc de Gaspé (6699, avenue de Gaspé)

http://www.375mtl.com/programmation/mtl375-rosemont-petite-patrie-127/

Cité Mémoire

Un parcours urbain multimédia déployé à la grandeur du Vieux-Montréal présentant une multitude de personnages témoins de l'histoire de la ville. Plusieurs nouveaux tableaux en mouvements, en paroles et en musique seront dévoilés durant le mois de mai! Téléchargez l'application.

Tous les soirs depuis le 10 mai - Vieux-Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/cite-memoire-59/

Pour en savoir plus sur tous les événements, visitez la section programmation au http://www.375mtl.com/programmation ou téléchargez l'application 375MTL.

