Un « must » pour les nouveaux arrivants, le Salon de l'immigration et de l'intégration du Québec présente sa 6e édition







Une étude inédite sur les besoins et défis des immigrants y sera dévoilée

MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Rendez-vous annuel incontournable depuis déjà cinq ans, le Salon de l'immigration et de l'intégration du Québec, organisé par Immigrant Québec, tient sa prochaine édition les 31 mai et 1er juin au Palais des congrès de Montréal. À l'occasion de ce grand événement présenté par Desjardins, une étude inédite sur les besoins et la réalité des immigrants résidant sur l'Île de Montréal sera dévoilée et la Ville de Montréal présentera un nouvel outil numérique destiné à faciliter le quotidien des nouveaux arrivants.

L'immigration comme vecteur de croissance

« Les enjeux entourant l'immigration sont aussi nombreux que complexes mais un fait demeure : les nouveaux arrivants représentent une solution aux défis de relève et de croissance du Québec, souligne Jonathan Chodjaï, fondateur et président du conseil d'administration d'Immigrant Québec. Quelque 9 000 visiteurs de 100 nationalités y ont pris part l'année dernière, ce qui témoigne de la pertinence de ce Salon qui offre toujours une multitude de ressources et de formidables occasions de réseautage aux nouveaux arrivants. »

« Le Québec a récemment connu une période de croissance sur le plan de l'emploi et plusieurs personnes immigrantes en ont bénéficié. La tenue du Salon nous permet de poursuivre dans cette voie en offrant d'une part aux personnes immigrantes l'occasion de faire valoir leurs compétences et en donnant d'autre part la chance aux employeurs québécois d'apprécier le potentiel que ces personnes ont à offrir. C'est un événement qui s'inscrit bien dans la vision de notre politique Ensemble, nous sommes le Québec, car c'est tous ensemble que nous bâtissons le Québec, une société francophone, prospère, solidaire et inclusive », a déclaré la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Weil.

Une nouvelle étude pour mieux comprendre la réalité des immigrants

Afin de mieux connaître les besoins et le type d'aide recherchée par les nouveaux arrivants, Immigrant Québec et l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) ont mené une étude pour le compte de la Ville de Montréal qui apporte un éclairage neuf sur les défis des immigrants, notamment ceux liés à l'installation et à l'emploi. Les résultats complets seront présentés le 31 mai à 14 h lors d'une conférence de presse où sera également dévoilée une nouvelle solution numérique de la Ville de Montréal pour accompagner les immigrants tout au long de leur intégration.

Tout trouver sous un même toit

Gratuit pour tous les visiteurs, le Salon se démarque, cette année encore, par la qualité, la quantité et la pertinence des contenus offerts aux visiteurs. Ces derniers auront accès à 45 conférences et ateliers ainsi qu'à 180 exposants pour trouver des réponses à leurs questions de première nécessité tout comme à celles touchant l'intégration au quotidien. Des renseignements utiles en matière d'installation, d'emploi, de formation, d'entrepreneuriat ou encore de loisirs y seront offerts. On pourra également y dénicher des conseils sur les habitudes alimentaires des Québécois ou même, sur la drague au Québec ! Par ailleurs, 15 des 17 régions du Québec seront présentes pour parler des opportunités de vie en région.

« Desjardins est fier de présenter ce Salon. Nous croyons que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter l'intégration des personnes qui font le choix de venir s'établir chez nous, a souligné Monique Champagne, chef, clientèle Diversité. Ces personnes viennent enrichir nos entreprises et nos communautés et c'est pourquoi il nous faut bien les accueillir et les accompagner. »

Pour cette 6e édition, une nouvelle zone consacrée aux étudiants internationaux sera animée par Montréal International. Une vingtaine de recruteurs y offriront stages et emplois durant les deux journées du Salon. Toujours couru, l'Espace CV sera de retour afin de prodiguer des conseils pour bien construire et rédiger son curriculum vitae. Tout aussi populaire, la zone Recrutement express permettra aux visiteurs de passer des entrevues éclairs afin de postuler sur de nombreux postes en TI, en industrie et génie, et en ventes et services à la clientèle.

Grande conférence

Une présentation spéciale aura lieu le 1er juin à 10 h 30 durant laquelle plusieurs partenaires du Salon mettront de l'avant les services qu'ils offrent aux nouveaux arrivants. La ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Kathleen Weil, prendra la parole. Des représentants de la Ville de Montréal, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, de Montréal International, de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrante et du Mouvement Desjardins s'adresseront également aux visiteurs pour leur souhaiter la bienvenue et les informer de tous les programmes, les produits et les services qu'ils ont à leur offrir pour les aider à démarrer la vie du bon pied au Québec.

Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec est présenté par Desjardins et est soutenu par le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), Vidéotron et le journal Métro.

AIDE-MÉMOIRE



QUOI Ouverture du 6e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec (SIIQ)



QUAND Mercredi 31 mai 2017





10 h : ouverture des portes, visite du Salon (opportunité photos et vidéos) et possibilités d'entrevues avec les porte-paroles d'Immigrant Québec

14 h : dévoilement de l'étude sur les besoins des immigrants et présentation de la solution numérique de la Ville de Montréal

Le programme complet peut être consulté au www.salonimmigration.com.



OÙ Palais des congrès de Montréal, 1001, place Jean-Paul-Riopelle

Salle 210

POSSIBILITÉS D'ENTREVUES

Dès 10 h

Jonathan Chodjaï | cofondateur et président du conseil d'administration d'Immigrant Québec

Delphine Folliet | directrice générale d'Immigrant Québec

Nouveaux arrivants

14 h

Élu de la Ville de Montréal

Porte-paroles d'Immigrant Québec

Porte-parole de l'IRIPI





À PROPOS D'IMMIGRANT QUÉBEC

Immigrant Québec est le carrefour d'information des immigrants. Il rejoint chaque année plus de 500 000 personnes, candidats à l'immigration et nouveaux arrivants, tout en fidélisant une communauté de 177 000 personnes sur ses réseaux sociaux. Son succès est lié à la qualité et à la pertinence de ses outils d'information, de même qu'à sa capacité à fédérer les professionnels offrant des services et des opportunités aux nouveaux arrivants. Immigrant Québec est un organisme à but non lucratif exclusivement autofinancé et indépendant. L'année dernière, Immigrant Québec a célébré un double anniversaire : ses 10 ans d'existence et les 5 ans du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. Pour plus d'information, visitez immigrantquebec.com.

