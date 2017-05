En cette semaine du Festival Go vélo Montréal, Vélo Québec vous donne rendez-vous à la Journée vélo-boulot







Aujourd'hui, dès 11 h, avenue McGill College

MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - En cette semaine du Festival Go vélo Montréal, Vélo Québec encourage les Montréalais à opter pour le vélo-boulot, à enfourcher leur bicyclette et à vivre le plaisir avant et après le travail. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée vélo-boulot, Vélo Québec et ses partenaires offrent trucs et conseils afin d'informer les cyclistes, ou cyclistes en devenir, sur ce mode de transport actif à la fois rapide, sain et accessible.

Rappelons que plus de 25 000 Montréalais font ce choix quotidiennement et en apprécient les bienfaits. Vélo Québec invite tous les cyclistes à profiter de cette journée consacrée au vélo-boulot pour inviter un(e) collègue à faire de même!

C'est un rendez-vous de 11 h à 18 h, avenue McGill College

Activités au programme

Mise au point de base au kiosque mécanique MEC; burinage de vélos avec le SPVM; présentation des services de la STM, de SOS Vélo et de Voyagez Futé; sensibilisation et ajustement de casques de vélo avec la SAAQ ainsi que présence d'un poids lourd pour illustrer concrètement le danger des angles morts; trucs et conseils de Vélo Québec pour se déplacer à vélo au boulot.

Nos partenaires pensent à vous

Lait au chocolat des Producteurs de lait du Québec; promotion d'un sac à dos pour cyclistes de Jean Coutu; mouvement collectif On gagne tous à rouler avec Desjardins; utilisation optimale du mobile avec TELUS; Rouge FM diffusera en direct les émissions d'Isabelle Racicot et d'Éric Nolin, de 11 h 30 à 16 h.

Dossier de presse : www.velo.qc.ca/fgvm2017

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est réalisé par Vélo Québec. Présenté par Les Producteurs de lait du Québec, en collaboration avec le Groupe Jean Coutu, l'événement compte également parmi ses commanditaires associés le Mouvement Desjardins, MEC et TELUS, ainsi que la Société des Célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du Secrétariat à la région métropolitaine, de Tourisme Québec, de Tourisme Montréal et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

