Avis aux médias - Imperial Tobacco Canada presse le gouvernement fédéral, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, de fournir des réponses sur les cadres réglementaires divergents en matière de tabac et de marijuana







MONTRÉAL, May 31, 2017 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada presse la ministre de la Santé fédérale d'expliquer pourquoi les récentes approches de réglementation proposées en matière de tabac et de marijuana sont caractérisées par une incohérence manifeste. Tandis que la ministre propose l'emballage neutre et normalisé pour les produits du tabac, elle soutient qu'une simple restriction d'emballage ou d'étiquetage est requise pour s'assurer que les produits de la marijuana ne soient pas attrayants pour les jeunes.

Cette semaine, le parlement fédéral étudie les projets de loi S-5 sur le tabac et C-45 sur la marijuana. Les deux projets de loi poursuivent le même objectif de protéger les jeunes et leur santé, mais s'appuient sur des approches de réglementation extrêmement différentes, particulièrement en ce qui a trait à l'emballage. La ministre devrait expliquer pourquoi les politiques mises de l'avant sont si divergentes.

