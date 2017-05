Invitation aux médias - Sans convention collective depuis bientôt 800 jours - Le SPGQ manifeste à Québec







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) manifesteront le 1er juin à Québec afin d'exprimer leur ras-le-bol envers la négociation de leur convention collective qui piétine depuis bientôt 800 jours.

Cette manifestation sera également l'occasion de souligner l'anniversaire de la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) qui, le 2 juin 2016, jugeait les grèves ciblées illégales en faisant complètement fi des décisions récentes de la Cour suprême qui constitutionnalisent le droit de grève. Le SPGQ contestera cette décision mal fondée à la Cour d'appel Québec afin de faire respecter le caractère constitutionnel du droit de grève de ses membres. Ces derniers manifesteront ainsi leur très ferme détermination à se faire respecter comme expertes et experts du gouvernement.

Lieu : devant Place Québec (900, boul. René-Lévesque Est).



Horaire : jeudi le 1er juin dès midi.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente environ 24 400 experts, dont près de 17 130 dans la fonction publique, 4 660 à Revenu Québec et 2 610 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

