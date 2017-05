/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Bains annoncera des investissements dans des petites entreprises au salon commercial CANSEC 2017/







OTTAWA, le 30 mai 2017 /CNW/ - Le mercredi 31 mai, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, visitera CANSEC 2017, un important salon commercial de la défense et de la sécurité. Pendant sa visite, le ministre Bains dévoilera une « Murale de l'innovation » et annoncera qu'un fournisseur des Forces armées canadiennes fera des investissements dans des petites entreprises du Canada.

Date : Le mercredi 31 mai 2017



Heure : 9 h 45



Lieu : Centre EY

Pavillon du Canada

4899, promenade Uplands

Ottawa (Ontario)

