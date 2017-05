Violence et maltraitance des tout-petits - Les directeurs et directrices de la protection de la jeunesse accueillent favorablement la démarche initiée par l'Observatoire des tout-petits







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les directeurs et directrices de la protection de la jeunesse (DPJ) accueillent favorablement la démarche initiée par l'Observatoire des tout-petits dont le but est de sensibiliser l'ensemble de la population et les acteurs sociaux à la situation de maltraitance vécue trop souvent par les tout-petits.

L'initiative repose sur la notion de responsabilité collective et s'inscrit en écho d'un message cher aux DPJ, lesquels souhaitent la contribution de tous et chacun pour assurer le bien-être et la protection nécessaires à la sécurité et au développement des tout-petits.

L'Observatoire, qui s'est donné pour mission de « contribuer à placer le bien-être et le développement des tout-petits au coeur des priorités de la société québécoise », invite l'ensemble des personnes et des acteurs à se mobiliser afin d'agir sur les différents leviers susceptibles de prévenir la maltraitance des jeunes enfants. Qu'il s'agisse de diminuer les stress au sein des familles, d'améliorer leurs conditions de vie et de faciliter l'accessibilité des parents aux ressources d'aide disponibles dans la communauté, des efforts restent à faire pour mettre à l'abri nos tout-petits.

Les chiffres mis à jour par l'Observatoire sont alarmants et ne laissent pas indifférents. « Chaque jour au Québec, une vingtaine de nouveaux cas d'abus ou de négligence fondés mettent en cause des bébés et des tout-petits de moins de 5 ans, dénoncent les PDG. C'est intolérable! » Ces petites victimes souffrent de violence, d'abus divers, de négligence et évoluent dans un environnement qui nuit grandement à leur développement. Pour certains d'entre eux, le poids des séquelles liées à ces traumatismes sera très lourd et limitera de façon significative le développement de leur potentiel.

« C'est pourquoi, déclarent les DPJ, nous unissons notre voix à celle de l'Observatoire pour appeler à la mobilisation de tous. Leur message est aussi le nôtre : nous devons agir ensemble pour donner à nos tout-petits le meilleur départ possible. Ils sont notre avenir à tous. »

SOURCE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS)

