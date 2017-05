Le plus gros festival de cerfs-volants au Québec !

Sports, bouffe, culture et grande exposition extérieure: tout ce qu'il faut pour faire vibrer Montréal MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le mois de juin s'annonce festif sous le soleil des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. En...

SUNNYVALE, Californie, May 31, 2017 /PRNewswire/ -- Prétendante au titre de supervoiture la plus rapide au monde, un aperçu de la fureur déchaînée ! 800 chevaux Couple de 1000 livres-pieds 0-60 mph en 2 secondes en mode de course, 4 secondes en...