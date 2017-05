Novasep annonce ses résultats financiers pour 2016







Chiffres d'affaires en hausse de 3,5 % totalisant 271 millions ?

EBITDA stable à hauteur de 28 millions ?

Novasep, fournisseur de services et technologies de premier plan pour les sciences de la vie, annonce une hausse de 3,5 % de son chiffre d'affaires pour 2016, avec un EBITDA stable à 28 millions ?.

En 2016, Novasep a poursuivi le repositionnement de ses activités de fabrication et développement pour tiers (« CDMO »,) vers des secteurs à forte rentabilité. D'importants succès ont été enregistrés dans des projets clés tels que le contrat de purification d'OMEGA-3, et dans la conduite de la réorganisation des actifs. Ces réalisations renforcent la capacité du groupe à développer des services pour des segments de l'industrie pharmaceutique en plein essor comme les anticorps conjugués, les anticorps monoclonaux et les thérapies basées sur les vecteurs viraux.

Au cours de l'année, les services d'ingénierie et de fourniture d'équipement pour la purification ont affiché une forte reprise par rapport à 2015, grâce à la mise en oeuvre de la stratégie « Complete Process Line » (ligne de procédé complète). Par ailleurs, le groupe a réalisé avec succès la cession de ses participations non stratégiques dans TangenX Technology Corporation à la fin de l'année 2016.

Le Dr Michel Spagnol, PDG de Novasep, a commenté : « Nos résultats de 2016 démontrent une nouvelle fois la pertinence du modèle de Novasep. Nous avons bénéficié d'une très forte activité dans le secteur biopharmaceutique, en particulier dans le domaine des thérapies géniques, contribuant à contrebalancer des conditions défavorables sur le marché agrochimique. »

Perspectives pour 2017

En 2017, Novasep prévoit la poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires grâce à la solidité de son carnet de commandes dans les services de production et d'ingénierie, mais aussi à la résilience de son modèle économique dans des conditions de marché changeantes.

« Novasep allie une grande puissance d'innovation, un ancrage dans les marchés les plus dynamiques et une organisation opérationnelle efficace. » a ajouté Dr Spagnol: « Nous sommes bien positionnés pour atteindre nos objectifs en termes de croissance commerciale et financière. »

