AUO présentera ses modules solaires haute efficacité lors d'Intersolar Europe 2017







Ils offrent au secteur une durabilité et une fiabilité renforcées

HSINCHU, Taiwan, 31 mai 2017 /PRNewswire/ -- AU Optronics Corp. (« AUO » ou « la société ») (TAIEX : 2409 ; NYSE : AUO) participera à Intersolar Europe du 31 mai au 2 juin à Munich afin de présenter ses modules solaires haute efficacité dont la fiabilité et la durabilité sont leaders dans le secteur pour répondre à la demande de production d'électricité stable sur le long terme. En particulier, les modules solaires monocristallins SunVivo et polycristallins SunPrimo AUO qui sont fabriqués localement en Europe peuvent être livrés rapidement pour créer une valeur ajoutée pour les clients.

Tests exclusifs de fiabilité de niveau Diamond garantissant production d'énergie stable à long terme

La qualité des composants des modules solaires est cruciale pour que les systèmes photovoltaïques fonctionnent de manière stable et fiable. Pour assurer une production d'électricité stable sur le long terme, AUO a employé un ensemble de critères de tests niveau diamant, plus élevés que les standards du secteur(1), et a testé rigoureusement, dans son laboratoire solaire certifié UL, la durabilité, la fiabilité et la résistance aux intempéries des modules. En particulier, les tests de résistance des modules solaires monocristallins SunVivo et polycristallins SunPrimo ont démontré un taux de dégradation induite par la lumière (LID) de moins de 2 % pendant la première année d'utilisation. Les modules ont aussi passé un test de 1 000 heures pour la résistance à la dégradation induite par la tension (PID), démontrant une qualité exceptionnelle pour une production d'énergie stable. Ces deux types de modules, associés à une conception structurelle améliorée, ont passé des tests de charge de neige et de pression dynamique de vent pour répondre aux conditions de terrain, de météorologie et d'environnements extrêmes en Europe.

Les modules solaires SunVivo et SunPrimo d'AUO utilisent une conception à cinq busbars pour permettre une transmission de courant plus rapide, augmentant ainsi leur production d'électricité. La gamme SunVivo offre notamment des modules au design totalement noir atteignant 300 Watts avec seulement 60 cellules et permettant de répondre à la demande importante de production d'électricité.

Les modules solaires AUO garantissent une production d'énergie fiable et stable. La société a été classée comme fabricant de module de première catégorie par Bloomberg New Energy Finance(2). La mission d'AUO est d'offrir des produits et des services plus sûrs et fiables à ses partenaires pour que leurs projets solaires atteignent leurs objectifs.

Fabriqués en Europe pour une livraison rapide et une empreinte carbone réduite

En 2010, AUO a installé une usine de modules solaires en Europe. Cela a permis d'offrir des services plus rapides aux clients. En outre, le transport des modules solaires fabriqués localement a permis de réduire l'empreinte carbone afin de répondre aux exigences des appels d'offre des modules à faible émission de carbone sur le marché européen et améliorer de manière significative la compétitivité environnementale. AUO a également étendu activement son réseau de partenariats locaux et la société dispose maintenant de 30 circuits de distribution dans plus 20 pays en Europe pour offrir aux clients des solutions efficaces et rapides. AUO continuera à développer des modules solaires de grande qualité avec une efficacité et une fiabilité élevées afin de répondre aux différentes demandes du marché et ainsi devenir un partenaire de confiance.

(1) Basé sur des informations provenant d'études de marché disponibles au 31 mai 2017. (2) Source : liste des fabricants de modules de première catégorie dans Q12017 PV Outlook, Bloomberg New Energy Finance

Des photos sont disponibles en téléchargement sur le site web d'AUO:

http://auo.com/?sn=479&lang=en-US

Toute utilisation des photographies doit citer la source, AU Optronics Corporation.

À PROPOS D'AU OPTRONICS

AU Optronics Corp. (AUO) est l'un des principaux leaders mondiaux en solutions optoélectroniques. AUO propose une gamme étendue de formats d'écrans et d'applications complètes, offrant des écrans allant de 1,2 pouce à 85 pouces. Forte de sa profonde expérience en R&D et en fabrication, AUO continue de concevoir les technologies d'affichage avancées de nouvelle génération. AUO a étendu son marché au secteur de l'énergie verte en 2008 et offre à ses clients des solutions solaires à haute efficacité. AUO est actuellement présent à Taïwan, en Chine continentale, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, à Singapour, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Slovaquie. Par ailleurs, AUO est le premier fabricant exclusif de TFT-LCD à avoir été introduit avec succès à la bourse de New York (NYSE). La société AUO a également figuré à l'Indice mondial Dow Jones de viabilité de 2010 à 2016. AUO a dégagé un chiffre d'affaires net consolidé de 329,09 milliards NT$ (13,03 milliards de dollars US) en 2016. Pour en savoir plus, rendez-vous sur AUO.com.

Dispositions refuge

AU Optronics Corp. (« AUO » ou la « Société ») (TAIEX : 2409 ; NYSE : AUO), leader mondial des écrans TFT-LCD, a publié aujourd'hui les informations susmentionnées. À l'exception des déclarations concernant des faits historiques, les déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des « énoncés prévisionnels » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prévisionnels se fondent sur les attentes, projections et convictions du moment de la direction en ce qui concerne des questions comprenant, entre autres, les revenus et dépenses futurs, les performances financières, des modifications de technologie, la capacité, les taux d'utilisation, les rendements, la diversification géographique et des procédés, les projets d'expansion futurs et la stratégie d'entreprise. Ces énoncés prévisionnels sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus qui peuvent entraîner une différence matérielle des résultats réels par rapport aux déclarations exprimées ou suggérées, y compris les risques liés au secteur des écrans plats, au marché des TFT-LCD, à l'acceptation et à la demande à l'égard de nos produits, aux risques technologiques et de développement, aux facteurs de compétitivité et à d'autres risques décrits dans la section intitulée « Risk Factors » (facteurs de risques) de notre rapport annuel, formulaire 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission le 30 mars 2017. En outre, nos rapports, y compris notre rapport annuel, formulaire 20-F, contiennent d'autres informations concernant ces facteurs et d'autres qui pourraient affecter nos résultats financiers et entraîner des différences matérielles entre les résultats actuels et des énoncés provisionnels que nous pourrions offrir. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prévisionnels pour refléter des évènements ultérieurs, de nouvelles informations ou des circonstances futures.

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 04:33 et diffusé par :