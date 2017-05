StorageMart accueille une nouvelle génération dans l'entreprise familiale







COLUMBIA, Missouri, 31 mai 2017 /CNW/ -- StorageMart est fière d'annoncer qu'Alex Burnam se joint à son équipe à titre d'analyste principal en acquisition. Alex, le fils du président de StorageMart, Cris Burnam, connait bien l'industrie du libre-entreposage, lui qui a grandi dans celle-ci, et il a très hâte d'aider à la croissance future de la marque StorageMart.

Diplômé en 2016 de la Tulane University avec une double majeure en finance et en études juridiques, Alex a travaillé après ses études pour Heitman, un cabinet de services-conseils de Chicago visant les caisses de retraite. Il y a contribué à la conclusion de plusieurs transactions immobilières d'une valeur dépassant les 275 millions $ pour le service des acquisitions. L'objectif principal de Burnam au sein de ce poste nouvellement créé est d'implanter des mécanismes et des procédés qui vont rationaliser et moderniser le processus d'acquisition de propriétés à StorageMart, accélérant ainsi les occasions de croissance.

En plus des nombreux avantages stratégiques qu'apporte à l'équipe la création de ce poste, l'entreprise familiale est ravie d'accueillir en son sein, de manière plus officielle, une nouvelle génération de relève. « Je crois que le fait d'être une entreprise familiale nous procure une position unique qui nous aide à devenir plus prospères », déclare Cris Burnam. « L'environnement convivial nous permet d'être ouverts. Nous nous soucions véritablement de la croissance de notre équipe et je suis plus qu'heureux à l'idée de voir mon fils être officiellement admis parmi nous. »

Au fil des années, Alex a occupé divers postes dans la société pendant l'été et à titre de stagiaire, notamment avec le service du marketing et avec l'équipe des acquisitions. Il a d'ailleurs investi un été à se préparer pour obtenir la certification requise afin d'administrer une installation d'entreposage locale, apprenant les rouages du métier, qu'il s'agisse d'assurer la propreté, d'effectuer l'entretien et de gérer les rapports de vacances. « C'est très important pour moi de faire partie de l'entreprise familiale. Je me souviens, tout jeune, de me rendre à l'ancien siège social et d'y trouver mon grand-père. C'est donc un retour aux sources et je compte me mettre très vite au travail. »

À propos de StorageMart

Étant à l'origine un simple magasin de Columbia, au Missouri, StorageMart est devenue la plus importante entreprise privée et familiale du secteur de l'entreposage au monde. StorageMart est dirigée par la famille Burnam, qui exerce ses activités dans l'industrie de l'entreposage depuis trois générations. Les valeurs fondamentales de la société visant à fournir un service facile, propre et convivial à tous les clients, StorageMart se consacre aussi à s'engager socialement au sein des collectivités qui l'accueillent. En 2016, la société a versé un don de plus de 142?000 $ à des oeuvres de bienfaisance et des services de location gratuits d'une valeur de 350?000 $ à des organismes locaux à travers les États-Unis et le Canada. www.storage-mart.com.

