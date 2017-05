La Fondation Rick Hansen annonce les lauréats des Prix Villes accessibles de 2017







VANCOUVER, BC--(Marketwired - 31 mai 2017) - Aujourd'hui, la Fondation Rick Hansen (FRH) a annoncé les lauréats du Prix Villes accessibles et les villes de Winnipeg, de Richmond et d'Edmonton ont été honorées pour les initiatives qu'elles dirigent afin de promouvoir l'accès universel et d'améliorer la vie des personnes ayant un handicap.

La FRH a créé le Prix Villes accessibles à l'automne 2016 pour souligner le travail des municipalités qui créent et construisent des espaces ou lieux accessibles pour les personnes ayant un handicap. Lorsque les obstacles physiques que l'on trouve dans l'environnement bâti sont éliminés et que les personnes ayant un handicap peuvent vivre, travailler et jouer selon leur plein potentiel, toute la communauté en sort gagnant.

« J'ai le grand plaisir d'annoncer les lauréats du Prix Villes accessibles », à déclaré Rick Hansen, directeur général de la FRH. « Ces villes font preuve de leadership et de détermination en améliorant l'accessibilité à notre environnement bâti. Félicitations à Winnipeg, Richmond et Edmonton d'avoir réussi à mettre en oeuvre des pratiques exemplaires en améliorant l'accès universel et en inspirant les autres à faire de même. »

Les trois villes sont reconnues par la FRH pour leur vision et leurs politiques progressives, la vaste gamme et la portée des améliorations de l'accessibilité et leur travail visant à mobiliser les communautés et à les encourager à devenir plus inclusives. Le Prix est un symbole du dévouement de chacune de ces villes et des progrès qu'elles ont faits pour améliorer la qualité de vie de tous les membres de leur communauté.

Depuis 20 ans, la Ville de Winnipeg incorpore proactivement l'accessibilité dans la planification de la ville et fait figure de chef de file par le fait de son adoption d'une mentalité d'inclusion grâce à la mise en oeuvre de comités sur l'accessibilité, de politiques et de normes d'accessibilité et la création d'exemples remarquables à suivre en matière de conception accessible pour ceux qui voudraient en faire autant.

« C'est un grand honneur pour nous d'être choisis par la Fondation Rick Hansen comme l'un des lauréats des Prix Villes accessibles de 2017 », a affirmé Brian Bowman, maire de Winnipeg. « Même si le travail est loin d'être terminé, il est encourageant de recevoir un prix comme celui-ci qui réaffirme l'excellent travail du comité consultatif sur l'accessibilité de Winnipeg composé de personnes ayant un handicap, de personnes du domaine de l'accessibilité et de représentants élus. Le plaidoyer constant du comité au sujet de l'accès unversel aide à créer un Winnipeg plus inclusif. »

La Ville de Richmond a une approche holistique et sérieuse relativement à l'accessibilité. Depuis les années 1980, elle adopté des politiques pour améliorer l'accessibilité et aujourd'hui, l'accès et l'inclusion sont des thèmes intégrés dans les documents de planification de la Ville qui soulignent l'importance de créer des quartiers accessibles et inclusifs, pour faciliter la vie de ses résidents à mesure qu'ils prennent de l'âge, améliorer l'accès aux services et satisfaire aux besoins des membres de la communauté ayant toute sorte de capacités.

« Richmond s'est engagée depuis longtemps à être une ville accessible », a déclaré Malcolm Brodie, maire de Richmond. « Nous travaillons en étroite collaboration avec des groupes tels que le Richmond Centre for Disability et la Fondation Rick Hansen et nous efforçons d'être des chefs de file et des champions de l'incorporation de l'accessibilité dans l'aménagement urbain de toute la collectivité. Nous sommes fiers de recevoir cette distinction prestigieuse et promettons de continuer à promouvoir l'accès universel pour tous et à améliorer la vie des personnes ayant un handicap. »

L'accessibilité est au coeur de tous les secteurs d'activité de la Ville d'Edmonton. Trois des six objectifs stratégiques du plan décennal de la Ville d'Edmonton visent particulièrement à améliorer l'accessibilité pour ses citoyens et exposent comment la Ville d'Edmonton entend devenir une communauté inclusive, accessible et abordable. Le personnel de la Ville d'Edmonton fait preuve de leadership commun et travaille pour encourager les entreprises privées à améliorer l'accessibilité.

« Edmonton est enrichie par les contributions des personnes ayant un handicap. Je suis fier que notre ville soit reconnue pour les progrès que nous avons réalisés afin de renforcer notre communauté, puisque nous ne pouvons être plus forts que quand tous sont inclus », a affirmé Don Iveson, maire de la Ville d'Edmonton. « Avec l'aide de notre comité consultatif sur l'accessibilité, notre ville créer des espaces et des lieux pour tous. »

À l'occasion de ce Prix, on a sélectionné cinq lieux canadiens qui mettent en valeur des pratiques exemplaires en matière d'accès universel pour les introniser au Cercle d'excellence : le Musée canadien pour les droits de la personne, à Winnipeg; l'Anneau olympique de Richmond, à Richmond; le Walterdale Theatre, à Edmonton; le Celebration Square, à Mississauga; et le Centre récréatif François-Dupuis, à Ottawa.

Consulter rickhansen.com pour en apprendre davantage au sujet des stratégies et des activités des villes ainsi que des cinq lieux intronisés au Cercle d'excellence.

Au sujet de la Fondation Rick Hansen

On a fondé la Fondation Rich Hansen (FRH) en 1988 après la fin de la Tournée mondiale Rick Hansen. Depuis près de 30 ans, la FRH travaille avec diligence pour accroître la sensibilisation, changer les attitudes et éliminer les obstacles pour les personnes ayant un handicap.

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 05:03 et diffusé par :