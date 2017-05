BE OPEN annonce le gagnant de « Design Details », un appel à candidatures consacré à la transformation de l'ordinaire en unique







La Fondation BE OPEN a le plaisir d'annoncer le nom du gagnant de son appel à candidatures international de printemps BE OPEN DESIGN DETAILS, qui a attiré plusieurs centaines de candidatures visuelles via Instagram durant les quatre semaines précédant le 10 mai.

Le projet demandait à des individus créatifs du monde entier d'essayer de refléter la capacité de changer la façon dont nous voyons le monde qui nous entoure au quotidien. Utilisant le mot-clé #BeOpenDesignDetails, cet appel à candidatures visait à explorer la manière dont une approche créative peut transformer l'ordinaire en unique et rendre de petites choses exceptionnelles. Le défi a offert une opportunité idéale à ceux qui trouvent l'inspiration et voient l'imprévisible dans les choses les plus ordinaires qui nous entourent.

Le prix de 300 ? revient à Aakriti Kumar, une créatrice de produits en Inde, pour son projet intitulé « the Intrepid Bench » fabriqué à partir d'un arbre tombé après un orage. Comme l'explique elle-même Aakriti, elle trouve l'inspiration en créant des solutions durables à des problèmes, et elle souhaite intégrer une dimension responsable et respectueuse de l'environnement au sein du processus de création.

Elle a été sélectionnée par un jury composé de Yelena Baturina, fondatrice de BE OPEN, et de membres du comité consultatif. Ils ont choisi Aakriti parmi une longue liste de participants dont les projets étaient les plus visualisés et aimés par les abonnés aux réseaux sociaux de BE OPEN.

Le prochain appel à candidatures sera bientôt annoncé et BE OPEN invite tout le monde à exprimer sa propre créativité et à partager sa vision unique avec le reste du monde pour une chance de remporter le prix.

Yelena Baturina a déclaré : « C'est fantastique de constater que nos appels ont suscité l'intérêt aux quatre coins du monde et qu'ils ont encouragé autant de personnes très différentes les unes des autres à explorer leur côté créatif. Selon nous, la créativité est la manière de mener à bien un changement, et nous remercions tous les participants d'avoir contribué à soutenir cette idée. »

BE OPEN est une initiative mondiale qui encourage la créativité et l'innovation, un groupe de réflexion dont la mission est d'encourager les gens et les idées d'aujourd'hui afin de construire les solutions de demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale soutenue par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneure russe Yelena Baturina. BE OPEN a été créé afin de rassembler les esprits créatifs à l'aide d'un système de conférences, de concours, d'expositions, de cours magistraux et d'événements culturels.

