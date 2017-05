KamaGames marque le 7e anniversaire de son produit phare intitulé Pokerist par la constance d'une forte croissance mondiale







DUBLIN, May 31, 2017 /PRNewswire/ --

Développeur et éditeur mondial de jeux sociaux de casino pour plates-formes mobiles, le groupe KamaGames Group a fait part aujourd'hui d'une autre année très fructueuse au moment où il s'apprête à célébrer son 7e anniversaire.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/517630/KamaGames_Anniversary.jpg )

Au long d'une année qui a vu une croissance globale sur l'ensemble de l'industrie, de même que des nouveaux venus dans cet espace, KamaGames a continué à croître grâce à une combinaison de partenariats stratégiques, à une stimulation affirmée du recrutement, au lancement de plusieurs nouveaux produits et à l'expansion sur un certain nombre de marchés émergents.

Daniel Kashti, directeur du Marketing et du développement commercial chez KamaGames a fait observer : « Cela aura été une année splendide dans un paysage très concurrentiel. Voir plus de 40 % dans la croissance des recettes d'une année sur l'autre est beau témoignage de la qualité de notre portefeuille et aussi du travail assidu de tous, tous les jours. Pokerist, qui fête maintenant son 7e anniversaire, continue de croître avec une performance exceptionnelle pour ce qui est de l'engagement de nouveaux joueurs rejoignant ceux déjà existants, et de l'attraction suscitée par son évolution constante.

Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli cette année, mais nous n'aurions pas pu le faire sans le soutien de nos partenaires et, bien sûr, de nos millions de joueurs autour du monde. Si nous considérons les 12 prochains mois, nous allons continuer à proposer l'expérience de jeu la plus réaliste, la plus passionnante et la plus juste ; nous allons galvaniser nos offres de jeux en allant plus loin dans l'agrément de nos jeux actuels, tout en dévoilant de nouvelles expériences ludiques sur des plates-formes technologiques novatrices et émergentes. Nous sommes persuadés que les joueurs se passionneront autant pour nos nouveaux titres à paraître à la fin de l'année que pour Pokerist, Blackjackist, Roulettist et Baccarist. »

2016-2017 a également vu l'annonce d'un certain nombre de partenariats clés de KamaGames comme Viber, l'expansion de partenaires existants dont Tango Messaging Service et la relance de titres existants sur les plates-formes d'Amazon et de Samsung Smart TV.

De même que la croissance économique forte dans le groupe KamaGames, le portefeuille de titres de la société a également connu un essor considérable au cours des 12 derniers mois. L'augmentation du nombre de nouveaux joueurs rejoignant les tables de KamaGames s'est traduite par deux fois plus de jetons joués par rapport à l'an dernier. Les donnes de poker par rapport à 2016 ont d'autre part enregistré plus de 740 millions de dollars supplémentaires.

Ailleurs, le nombre moyen de joueurs a progressé de façon spectaculaire de 30 % en grande partie grâce à l'arrivée de ceux nouveaux titres, Baccarist et Omaha, et à l'ajout d'un hôte pour de nouvelles fonctionnalités sur le portefeuille comprenant des tables pro, des tableaux de palmarès, des exploits à débloquer et les tournois très populaires qui aujourd'hui voient chaque mois la participation d'environ 500 000 joueurs.

En considérant les 12 prochains mois, KamaGames va entreprendre la phase suivante de sa croissance mondiale en se concentrant sur son implantation en Asie et sur une présence plus forte dans la région où le groupe va forger des partenariats avec des distributeurs clés en Asie du Sud-Est et en Inde. De plus, avec la confirmation dans les semaines à venir d'un important portefeuille de mises à jour, plusieurs nouveaux titres devraient être lancés avant la fin de l'année ; de plus amples détails paraîtront sur des plates-formes technologiques d'avant-garde comme RV, RA et HTML 5.

Pour en apprendre davantage sur KamaGames et son portefeuille de titres, visitez http://www.KamaGames.com, aimez-nous sur Facebook (/kamagames) ou suivez-nous sur Twitter (/kamagames).

Pour essayer gratuitement Pokerist, cliquez sur ce lien : http://pokerist.com/b88

Pour essayer gratuitement Roulettist, cliquez sur ce lien : http://pokerist.com/5a9

Pour essayer gratuitement Blackjackist, cliquez sur ce lien : http://pokerist.com/cb7

Pour essayer gratuitement Baccarist, cliquez sur ce lien : http://pokerist.com/c50

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 04:07 et diffusé par :