MobileIron et Dropbox sécurisent la collaboration de documents

MOUNTAIN VIEW, Californie, le 31 mai 2017 /PRNewswire/ -- MobileIron (NASDAQ : MOBL), référence en matière de sécurité pour les sociétés multi-cloud, a annoncé aujourd'hui l'intégration de MobileIron Access, produit de sécurité cloud de la société, avec Dropbox Business. MobileIron Access permet de garantir que seuls les utilisateurs de confiance, sur des appareils de confiance et utilisant des applications de confiance puissent accéder aux données d'entreprise dans des services cloud. Grâce à l'intégration avec MobileIron Access, les administrateurs informatiques peuvent désormais octroyer aux employés un accès instantané à Dropbox, et tirer parti des capacités administratives parmi lesquelles les autorisations d'appareils, le contrôle du réseau, et les journaux de vérification étendue afin de garantir que les données de la société ne soient pas accessibles à des utilisateurs, appareils, applis, ou services cloud non autorisés.

MobileIron Access couvre l'intégralité du cycle de vie des services cloud :

Facilité d'intégration

Authentification unique (SSO)

Application des politiques

Accès conditionnel

Sécurité des données en transit sur Internet et des données sur le terminal

Rapports de vérification et de conformité

La SSO accroît la productivité

L'intégration avec MobileIron Access s'appuie sur les contrôles de sécurité de la gestion de la mobilité d'entreprise (GME) de Dropbox, en délivrant des capacités SSO. L'architecture en bac à sable et en silos des applis mobiles empêche les techniques SSO traditionnelles de fonctionner efficacement. Les employés utilisant une multitude de services cloud de type Concur, Office 365, Salesforce, ou Tableau doivent donc fournir leurs identifiants à chaque fois qu'ils se connectent à une appli.

MobileIron Access permet de garantir que le critère d'évaluation mobile soit enregistré auprès de MobileIron et que l'appli Dropbox Business soit gérée, puis utilise MobileIron Tunnel, solution VPN par appli, à des fins d'authentification. MobileIron Tunnel recourt à un certificat d'utilisateur pour générer des jetons d'authentification unique (SAML) afin de fournir une authentification unique fluide à Dropbox et à d'autres services cloud gérés par l'entreprise, tels que Concur, Office 365, Salesforce, et Tableau. Cette expérience intégrée fournit aux employés une expérience utilisateur simple, tout en garantissant la protection des données des entreprises.

La problématique relative à la sécurité mobile de l'application au service cloud

Avec les technologies mobiles et cloud, l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur ne fournissent pas une sécurité suffisante dans la mesure où ils ne peuvent pas empêcher les scénarios suivants :

Téléphone jailbreaké : Un employé utilise l'appli mobile Office 365 pour accéder à des données d'entreprise depuis un smartphone jailbreaké. Les données d'entreprise se retrouvent ainsi sur un appareil piraté.

Un employé utilise l'appli mobile Office 365 pour accéder à des données d'entreprise depuis un smartphone jailbreaké. Les données d'entreprise se retrouvent ainsi sur un appareil piraté. Appareil non géré : Un vendeur télécharge l'application Salesforce1 sur un iPad personnel non géré. Les données d'entreprise se retrouvent ainsi sur un appareil non sécurisé.

Un vendeur télécharge l'application Salesforce1 sur un iPad personnel non géré. Les données d'entreprise se retrouvent ainsi sur un appareil non sécurisé. Application non gérée : Un vendeur télécharge l'une des dizaines d'applications utilisant des API afin de se connecter au service cloud salesforce.com. Les données d'entreprise se retrouvent ainsi dans une application mobile non autorisée.

MobileIron Access peut autoriser ou bloquer l'accès aux services cloud en fonction de l'identité, de l'application, de l'adresse IP, de la position de l'appareil, ou d'autres critères de l'utilisateur, et fournit une couche de sécurité et un contrôle sans précédent pour les données d'entreprise évoluant entre des applications et des services clouds.

Dropbox est partenaire de la conférence utilisateur de MobileIron, MobileIron Live!, qui aura lieu à Berlin, les 1er et 2 juin.

