Aloha Browser intègre un lecteur VR natif







Le célèbre navigateur mobile Aloha intègre un lecteur VR natif directement au sein du navigateur afin de répondre à vos besoins en matière de divertissement.

La réalité virtuelle est aujourd'hui une réalité du quotidien, avec du contenu de plus en plus souvent filmé à l'aide de caméras 360 ou VR. Cependant, pour les utilisateurs souhaitant regarder du contenu depuis leur téléphone portable, cela peut s'avérer problématique. Avant toute chose, une application spécifique est requise, ou même plusieurs applications, en raison de leur contenu différent. Des compétences avancées peuvent également être nécessaires afin d'être en mesure d'ouvrir des vidéos diffusées en continu dans d'autres applications. Par ailleurs, si vous visionnez du contenu diffusé en continu via une connexion mobile instable, cela peut affecter la qualité de l'image, provoquer des délais ou suspendre le flux vidéo, entraînant une expérience VR frustrante.

Aloha Browser a décidé d'intégrer un lecteur VR directement au sein du navigateur afin de permettre à ses utilisateurs d'avoir accès à l'ensemble du contenu VR disponible sur Internet. Le navigateur est associé à un téléchargeur puissant, qui permet à l'utilisateur de sauvegarder le contenu VR hors ligne et de le regarder sans aucune distraction, pour la meilleure expérience de visionnage possible. Un « mode cinéma » est également disponible pour lire des vidéos standard en mode VR, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Le « mode cinéma » vous permet de visionner vos films préférés du confort d'une salle virtuelle.

Grâce au code natif hautement optimisé, il n'est pas nécessaire de disposer d'un appareil haut de gamme pour profiter de la réalité virtuelle. Vous n'avez besoin que de l'application Aloha Browser, d'un smartphone de milieu de gamme utilisant Android ou iOS et d'un Cardboard ou tout autre casque de réalité virtuelle mobile disponible sur le marché.

Aloha Browser avec prise en charge des vidéos VR est disponible dès maintenant et gratuitement dans l'App Store et le Google Play.

À propos d'Aloha Browser

Aloha Browser est un navigateur web mobile privé et sécurisé. Il comprend un réseau VPN crypté, illimité, gratuit et sans registres, ainsi que des fonctionnalités de confidentialité améliorées, comme des onglets bloqués par empreinte digitale, un gestionnaire de téléchargement puissant et un lecteur média compatible avec des vidéos VR natif.

Aloha Browser est actuellement disponible sur iOS et Android et compte des millions d'utilisateurs à travers le monde.

À propos d'Aloha Mobile

Nous sommes un groupe d'enthousiastes dont la principale préoccupation est le manque actuel de respect de la vie privée sur Internet. C'est pour cette raison que nous avons créé Aloha Browser. Notre mission est de maintenir votre sécurité et de rendre votre expérience de navigation sur le web aussi privée que vous voulez qu'elle le soit.

